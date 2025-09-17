Any Di: Zweiter Store eröffnet am Flughafen Frankfurt

Brillenetuis wie das sogenannte SunCover haben das Unternehmen auch in der Augenoptik bekannt gemacht. Nun folgte die Store-Eröffnung am Flughafen Frankfurt. Foto: Any Di

Expansion im Travel Retail-Bereich

Das in der Augenoptik für seine Brillenetuis bekannte Münchner Accessoire-Unternehmen Any Di hat einen weiteren Store eröffnet – diesmal am Flughafen Frankfurt. Nach dem ersten Standort am Flughafen München folgt damit nun die zweite Verkaufsfläche im öffentlichen Travel Retail.

Die neue Filiale befindet sich in einem stark frequentierten Bereich des Flughafens und richtet sich an internationale Reisende. Laut Gründerin Anne Dickhardt verfolgt das Unternehmen mit der Eröffnung das Ziel, seine Sichtbarkeit im Travel Retail zu erhöhen und neue Kundengruppen zu erreichen.