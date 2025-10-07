CooperVision: Webinar zur digitalen Sichtbarkeit im Fachhandel

Bild: CooperVision

Online-Marketing für Augenoptiker im Fokus

Der Kontaktlinsenanbieter CooperVision lädt gemeinsam mit der Plattform Axregio am 6. November 2025 zu einem Webinar ein. Thema ist die digitale Positionierung inhabergeführter Augenoptik-Fachgeschäfte im Wettbewerb mit Filialisten und Online-Anbietern.

Das Webinar mit dem Titel „Lokale Stärke statt Preiskampf: Online-Marketing für den Augenoptik-Fachhandel“ zeigt praxisnah, wie Fachgeschäfte ihre Beratungskompetenz, Kundennähe und Service digital sichtbar machen können – verspricht das Unternehmen. Ziel ist es, neue Kunden vor Ort zu gewinnen und sich nachhaltig vom Wettbewerb abzuheben.

Anzeige

Digitale Präsenz für lokale Augenoptiker stärken

Seit 2023 stellt CooperVision über Axregio Social-Media-Inhalte für den augenoptischen Fachhandel bereit. Für eine monatliche Gebühr erhalten Augenoptiker Zugang zu Vorlagen verschiedener Hersteller, die sich in den eigenen Social-Media-Kanal integrieren lassen. Zusätzlich unterstützt der Kontaktlinsenhersteller digitale Kampagnen regelmäßig mit Werbekostenzuschüssen.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Webinar unter: coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/weiterbildung