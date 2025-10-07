|

CooperVision: Webinar zur digitalen Sichtbarkeit im Fachhandel

VonRedaktion
Bild: CooperVision

Online-Marketing für Augenoptiker im Fokus

Der Kontaktlinsenanbieter CooperVision lädt gemeinsam mit der Plattform Axregio am 6. November 2025 zu einem Webinar ein. Thema ist die digitale Positionierung inhabergeführter Augenoptik-Fachgeschäfte im Wettbewerb mit Filialisten und Online-Anbietern.

Das Webinar mit dem Titel „Lokale Stärke statt Preiskampf: Online-Marketing für den Augenoptik-Fachhandel“ zeigt praxisnah, wie Fachgeschäfte ihre Beratungskompetenz, Kundennähe und Service digital sichtbar machen können – verspricht das Unternehmen. Ziel ist es, neue Kunden vor Ort zu gewinnen und sich nachhaltig vom Wettbewerb abzuheben.

Digitale Präsenz für lokale Augenoptiker stärken

Seit 2023 stellt CooperVision über Axregio Social-Media-Inhalte für den augenoptischen Fachhandel bereit. Für eine monatliche Gebühr erhalten Augenoptiker Zugang zu Vorlagen verschiedener Hersteller, die sich in den eigenen Social-Media-Kanal integrieren lassen. Zusätzlich unterstützt der Kontaktlinsenhersteller digitale Kampagnen regelmäßig mit Werbekostenzuschüssen. 

Weitere Informationen und Anmeldung zum Webinar unter: coopervision.de/kontaktlinsenspezialist/weiterbildung

Logos der Marken Kering Eyewear und Valentino, übereinander angeordnet

Kering Eyewear: Partnerschaft mit Valentino vereinbart

Kering Eyewear und Valentino schließen eine globale Partnerschaft zur Entwicklung und zum Vertrieb von Brillenkollektionen. Die Vereinbarung startet 2026, die erste Kollektion wird im Oktober im Rahmen der Pariser Fashion Week vorgestellt.

Symbolbild Kontaktlinsen

Fielmann Akademie: Kontaktlinsen-Komplikationen im Blick

Die Fielmann Akademie Schloss Plön lädt zum 57. Fielmann Akademie Kolloquium ein: Am 15. März werden Experten unterschiedlicher Disziplinen zu den Komplikationen im Umgang mit Kontaktlinsen referieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Firmenzentrale von Rodenstock in München

Rodenstock: Großer Stellenabbau am Standort Regen geplant

Rodenstock kündigt die Reorganisation des Standorts im niederbayrischen Regen als Teil eines umfassenden strategischen Transformationsprozesses an. Damit einhergehend und für „die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens“ sei auch ein großer Stellenabbau nötig.

Mitarbeiter der LoQu Optical Group beim Betriebsfest zum 35-jährigen Bestehen der Gründungsmarke Aktivoptik

LoQu Optical Group: Trainingsformat für Führungskräfte

Die Optikerkette LoQu Optical Group mit den Marken Aktivoptik, Optikhaus, Smykker und Pro Eyes hat ein neues Trainingsformat für ihre Führungskräfte entwickelt und im September erstmalig durchgeführt. Rund 70 Führungskräfte nahmen daran und an einer anschließenden Betriebsfeier teil.

Nachhaltige Materialien für die Brillenproduktion bei Mister Spex

Mister Spex: Sieger bei Nachhaltigkeitspreis

Mister Spex gewinnt den „Deutschen Nachhaltigkeitspreis“ in der Branche „Apotheken und medizinischer Einzelhandel“. Die Auszeichnung gilt als die größte ihrer Art in Europa und wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium und der Deutschen Industrie- und Handelskammer vergeben.

Jörg Spöhr und Julia Schenk von Koberg & Tente

Koberg & Tente: Neue Kundenberaterin für die PLZ-Gebiete 32-37

Der Fassungsanbieter Koberg & Tente meldet mit Julia Schenk einen Neuzugang im „Team Kundenberatung“. Die erfahrene Augenoptikerin übernimmt die PLZ-Gebiete 32-37 von Jörg Spöhr, der nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit das Unternehmen verlässt.