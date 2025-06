Mister Spex: Augengesundheits-Check als neuer Service

Im Store in Steglitz ist der Augengesundheits-Check bereits verfügbar. Bis Ende Juni soll das Angebot auf alle 65 Filialen ausgeweitet sein. Foto: Mister Spex

„Mehr als ein Brillenanbieter sein“

Mit Mister Spex ergänzt nach Fielmann nun ein weiterer Filialist sein stationäres Serviceangebot um einen augenoptischen Vorsorge-Check. Der neue Service ist bereits in 38 Filialen deutschlandweit verfügbar, bis Ende Juni soll der Rollout in allen 65 Stores abgeschlossen sein.

Das Angebot richtet sich an alle Kunden mit Bedarf an augenoptischer Vorsorge, insbesondere an Menschen aus der Zielgruppe ab 40, für die eine regelmäßige Kontrolle der Augengesundheit besonders relevant ist und die im Rahmen des unternehmensweiten Transformationsprogramms “SpexFocus” als strategisch bedeutsam identifiziert wurde.

Technologisch unterstützt – medizinisch validiert

Der Check besteht aus vier Untersuchungsbausteinen: Refraktion, Anamnese, Augeninnendruckmessung und einer hochauflösenden Netzhautaufnahme mittels Fundus-Kamera. Für die Auswertung arbeitet Mister Spex mit dem medizinischen Anbieter Skleo Health zusammen. Die anschließende Validierung der Ergebnisse finden im Nachgang zur Untersuchung digital statt. Danach erhalten Kunden einen Ergebnisbericht per E-Mail inklusive einer fachärztlichen Einschätzung zu möglichen Auffälligkeiten im Auge. Bereits in der Testphase wurden bei rund 15% der durchgeführten Checks, für die ein Einführungspreis von 49,95 € aufgerufen wird, Auffälligkeiten erkannt, so Mister Spex.

Erst kürzlich hatten die Berliner ein Brillenabonnement eingeführt, wie es unter anderem auch Apollo vorher schon getan hat. Im Rahmen dieses Abo-Modells ist nun auch der jährliche Augengesundheits-Check enthalten. „Mit dem Augengesundheits-Check erweitert Mister Spex sein Leistungsportfolio um eine relevante Vorsorgeleistung und unterstreicht damit den Anspruch, mehr als ein Brillenanbieter zu sein“, sagt Tobias Krauss, CEO von Mister Spex. „Diese Initiative stärkt unsere Positionierung als ganzheitlicher Versorger rund ums Sehen – und bringt uns unserem Ziel näher, dauerhaft als vertrauensvoller Partner in allen Lebensphasen wahrgenommen zu werden.“