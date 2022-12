Maike Textor. Bild: Rodenstock

Maike Textor ist Director Marketing DACH

Rodenstock hat den Bereich Marketing DACH zum 1. Dezember 2022 neu strukturiert. Unter der Leitung von Maike Textor in ihrer neuen Funktion als Director Marketing DACH werden alle relevanten Marketingkanäle für Deutschland, Österreich und die Schweiz gebündelt, teilt das Unternehmen mit.

Maike Textor wird neben den bisherigen Bereichen Trade Marketing, Marketing Key Account und Customer Marketing zusätzlich die Bereiche PR, Social Media Paid sowie Events & Promotions verantworten. „Diese Reorganisation ermöglicht es, unsere Kundenbeziehungen, insbesondere zu traditionellen Augenoptikern und regionalen Key Accounts in der Region DACH, durch geballtes Marketing-Knowhow über alle Kanäle hinweg zu optimieren und weiter auszubauen. Unsere durchdachten 360°-Marketingkonzepte werden noch näher am Kunden und am Markt sein“, so Textor.

Anzeige

„Wir freuen uns, dass Maike Textor mit ihrer umfangreichen Marketing- und Vertriebserfahrung und ihrem engagierten Team eine noch höhere Beratungsexpertise für unsere Partner schafft und wünschen ihr viel Erfolg in ihrer neuen Aufgabe“, sagt Frank Dekker, Vice President Sales DACH.