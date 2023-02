Zeiss: AfterWorkTalk zu den Neuheiten 2023

Bild: Zeiss

Online-Event vom 13. bis 15. Februar

Wie schon im vergangenen Jahr präsentiert Zeiss seine Fokus-Themen und Produktneuheiten auch Anfang 2023 in einer abendlichen Online-Veranstaltung. An drei aufeinanderfolgenden Tagen dreht sich im AfterWorkTalk alles um das Thema Brillenglas.

„Hochaktuelle Themen, Produktneuheiten, Expertengespräche, Insights zu Technologien und wertvolle Impulse“ sind angekündigt für die drei Tage Mitte Februar. Zeiss verspricht einen kurzweiligen Abend mit dem Moderatorenteam Matthias Killing, Sat.1-Moderator, Stephan Lacherbauer, Leiter Vertrieb Deutschland, Zeiss Vision Care und Matthias Wehrle, Leitung Marketing DACH, Zeiss Vision Care.

Nach der Auftaktveranstaltung am Montag, 13. Februar gibt es zu den Highlights des Jahres drei „Deep Dive Sessions“, zwei davon am Dienstag und eine Veranstaltung am Mittwoch. Hier bietet sich auch die Gelegenheit, direkt Fragen an die anwesenden Experten zu stellen.

Das Programm des Zeiss AfterWorkTalk 2023 auf einen Blick

Montag, 13. Februar

19.00 Uhr: Auftaktveranstaltung Dienstag, 14. Februar

18.30 Uhr: Zeiss SmartLife Evolution

18.30 Uhr: Zeiss SmartLife Evolution 19.30 Uhr: Zeiss Visucore 500 Mittwoch, 15. Februar

19.30 Uhr: Zeiss Myopie-Management

Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.