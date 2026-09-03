ANFAO: 26 italienische Firmen bei IEE Paris 2026

Unter dem Dach von ANFAO und der italienischen Handelsagentur (ITA) zeigen 26 italienische Brillenhersteller am 24. September ihre Neuheiten in Paris. Foto: ANFAO

Branchentreff in Frankreich mit internationalen Einkäufern

Paris wird im September erneut zum Treffpunkt der internationalen Brillenbranche. Einen Tag vor dem Start der Silmo Paris 2026 präsentieren sich 26 italienische Unternehmen auf einer Veranstaltung der italienischen Handelsagentur (ITA) mit Unterstützung von ANFAO.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr kehrt die Italian Eyewear Exhibition (IEE Paris) am 24. September 2026 ins Pavillon Cambon zurück. Die Messe richtet sich an Augenoptiker, Einkäufer, Distributoren und weitere Branchenvertreter aus Europa und anderen internationalen Märkten. Vorgestellt werden aktuelle Korrektions- und Sonnenbrillenkollektionen italienischer Hersteller.

Italienischer Brillensektor mit starker Exportquote

Der italienische Branchenverband ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), der die Interessen der italienischen Brillenindustrie vertritt, sieht die Veranstaltung als Instrument zur internationalen Vermarktung. Verbandspräsidentin Lorraine Berton erklärt: „Die Italian Eyewear Exhibition ist eine wichtige Gelegenheit, den Wert, das Prestige und die unverwechselbare Qualität italienischer Brillen in einem strategischen Markt wie Frankreich zu veranschaulichen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für unsere Unternehmen zu schaffen, mit internationalen Branchenexperten in Kontakt zu treten.“

Die IEE Paris soll auch in diesem Jahr wieder Augenoptiker und internationale Einkäufer zusammenbringen. v.l.: Luigi Ferrelli, Direktor des ITA-Büros in Paris, Adriana Karembeu, Lorraine Berton, Präsidentin von ANFAO, sowie Francesco Calderoli von der italienischen Botschaft in Paris. Foto: ANFAO

Nach Angaben von ANFAO umfasst die italienische Brillenindustrie rund 800 Unternehmen mit etwa 22.800 Beschäftigten. Der Produktionswert liegt bei 5,64 Mrd. €. Rund 90% der Produktion werden exportiert. Frankreich ist dabei der wichtigste europäische Absatzmarkt und weltweit der zweitgrößte Exportmarkt für italienische Brillen.

Networking und Austausch in Paris

Die Veranstaltung richtet sich an geladene Fachbesucher und beginnt am 24. September um 15 Uhr. Besucher erhalten die Möglichkeit, mit Vertretern der teilnehmenden Unternehmen ins Gespräch zu kommen und neue Kollektionen kennenzulernen. Am Abend ist ein gemeinsames Networking-Event vorgesehen.

Die Zusammenarbeit zwischen ITA und ANFAO wird zudem bei weiteren Branchenveranstaltungen fortgesetzt. Dazu zählt auch die Mido in Mailand, die vom 6. bis 8. Februar 2027 stattfindet.