AOV NRW: Einladung zum Blick 2024

Rückblick auf den Blick 2023 (Foto: AOV NRW)

Der Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen in NRW

Am 17. November 2024 findet der alljährliche Verbandstag des Augenoptiker- und Optometristenverbands NRW (AOV NRW) in Dortmund statt. Der Blick 2024 bietet auch in diesem Jahr ein hochkarätiges Programm mit spannenden Vorträgen und einer umfangreichen Industrieausstellung. Der Besuch ist für Innungsmitglieder und ihre Mitarbeitenden sowie für Mitglieder der Augenoptiker Ausgleichskasse (AKA) kostenfrei. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich in einer inspirierenden Atmosphäre über aktuelle Themen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Der Tag beginnt mit einem lockeren „Get together“ und der Möglichkeit, die umfangreiche Industrieausstellung zu besuchen. Anschließend wird Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, das Event mit seinem Eröffnungsvortrag einleiten. Dittrich wirft einen Blick auf die aktuelle geopolitische Situation – eine Zeit multipler Krisen. Was braucht es jetzt, um das Handwerk zukunftsfest zu machen?

Im weiteren Verlauf stehen hochrelevante Fachthemen auf der Agenda wie die aktuellen Entwicklungen des Berufes und aktuelle Branchenzahlen. Zudem wird die oft unterschätzte Bedeutung der Augenvorsorge thematisiert.

Anzeige

Nach einer Mittagspause, die Zeit zur Erholung und zum weiteren Austausch mit den Ausstellern bietet, geht es unter anderem weiter mit einem Vortrag, der zeigt, warum Augenoptiker sich mit zufriedenen Kunden nicht „begnügen“ sollten.

Den Abschluss des Tages bildet ein Vortrag des Moderators und Autors Ralph Caspers, der das Gesicht der Imagekampagne der Innungsoptiker NRW 2025 sein wird.

Der Blick 2024 verspricht einen Tag voller Wissen, Innovationen und wertvoller Begegnungen in der großartigen Atmosphäre des Goldsaals im Kongresszentrum der Westfalenhallen in Dortmund. Das vollständige Programm finden Interessierte in Kürze auf www.aov-nrw.de.