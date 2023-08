AOV NRW: Stefanie Heinzmann ist neues Kampagnengesicht

Stefanie Heinzmann beim Fotoshooting für die neue Imagekampagne der Augenoptikerinnungen in NRW. Foto: Carsten Wrede

Bekannte Sängerin unterstützt Imagekampagne „Zeig, wer du bist“

Für die Imagekampagne der Augenoptikerinnungen in NRW konnten in den vergangenen Jahren immer wieder Prominente wie Herbert Knebel, Urs Meier oder Norbert Blüm gewonnen werden. In diesem Jahr ist es mit Stefanie Heinzmann eine populäre Sängerin, die für die Themen „Gutes Sehen“ sowie „Brille und Kontaktlinse als Teil des eigenen Stils“ eintreten wird.

Ohne Brille kennt man Stefanie Heinzmann so gut wie nicht. Dafür wurde die Schweizerin bereits 2009 zur Brillenträgerin des Jahres durch das Kuratorium Gutes Sehen e.V. gewählt. Damals sagte sie, ihre Brille gehöre einfach zu ihr, und das ist bis heute so geblieben.

In ihrem Hit „Colors“ aus dem Album Labyrinth (2021) heißt es: „Show me, who you are“ (Zeig mir, wer du bist). In diesem Song geht es um eine bunte und vielfältige Gesellschaft und darum, zu sich und seinem eigenen Stil zu stehen. Eben dieser Song „Colors“ wird der Erkennungssong der Kampagne 2023/24.

Stefanie Heinzmann in Hörfunk, Social Media und Co.

Geplant sind neben Hörfunkspots auch verschiedene Poster und Social-Media-Aktivitäten. Als Highlight wird Stefanie Heinzmann am Verbandstag des AOV NRW „BLICK•“ am 12. November 2023 in Dortmund auftreten und auch für Fotos mit den Besuchern zur Verfügung stehen.

Quelle: AOV NRW