Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, hielt in diesem Jahr den Eröffnungsvortrag beim Blick.2026. Fotos: AOV NRW/Fotografie Annette Hauptmann

Branchenthemen und Ehrung prägen Blick.2026

Rund 350 Teilnehmer kamen Mitte November zum Verbandstag Blick.2026 des AOV NRW nach Dortmund. Auf dem Programm standen Vorträge zu Künstlicher Intelligenz, Optometrie, Augengesundheit und Digitalisierung.

Ministerin Ina Brandes und Thomas Heimbach begrüßten die Prüfungsbesten Nachwuchsaugenoptiker aus NRW auf der Bühne.

Vor dem Verbandstag hatten sich bereits die besten Nachwuchsaugenoptiker Deutschlands bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk im Bildungszentrum Augenoptik in Dortmund gemessen. Die Nachwuchstalente aus Nordrhein-Westfalen wurden anschließend auch auf der Bühne vorgestellt und geehrt.

Von Bildschirmarbeit bis Myopie-Management

Die Veranstaltung selbst griff aktuelle Entwicklungen in Bildung, Demografie, Digitalisierung und augenoptischer Versorgung auf. Mirjam Rösch von Spectaris beleuchtete die Folgen des demografischen Wandels und veränderter Marktbedingungen für die Augenoptik. Prof. Dr. Sascha L. Schmidt stellte Ergebnisse der Future-Sight-Studie vor und verwies auf die wachsende Bedeutung von Augengesundheit bei zunehmender Bildschirmnutzung. Diskutiert wurden unter anderem Myopie-Management, Prävention und neue Dienstleistungen.

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Thomas Heimbach moderierte den Blick.2026 im vollbesetzen Dortmunder Goldsaal.

Auch das Thema Optometrie spielte eine zentrale Rolle. In Vorträgen und einer Gesprächsrunde wurden unterschiedliche Wege vorgestellt, optometrische Leistungen in Betriebe zu integrieren. Darüber hinaus standen digitale Kundenansprache, Online-Sichtbarkeit und KI-Anwendungen im Mittelpunkt weiterer Beiträge.

Überraschender Moment zum Abschluss

Für einen besonderen Programmpunkt beim Blick.2026 sorgte ZVA-Präsident Kai Jaeger. Er verlieh Thomas Heimbach überraschend das Goldene Ehrenzeichen des ZVA und würdigte damit dessen Engagement für den Berufsstand. FOCUS berichtete bereits hier.

Mehr darüber erfahren Sie im ausführlichen Bericht zum Verbandstag des AOV NRW, der in einer der nächsten Ausgaben des FOCUS erscheint.