EssilorLuxottica: Wissenschaftliches Programm vorgestellt

Bild: Yong Chuan Tan/Unsplash

Globales Myopie-Management auf dem Weltkongress der WCPOS vorgestellt

Auf dem 5. Weltkongress für pädiatrische Ophthalmologie und Strabismus (WCPOS V) hat EssilorLuxottica das langfristige Engagement der Gruppe bekräftigt, das Myopie-Management durch ein umfassendes wissenschaftliches Programm, die Zusammenarbeit mit wichtigen Experten und neue wissenschaftliche und klinische Forschung weltweit voranzutreiben. In Kuala Lumpur, Malaysia, wo sich vom 11. bis 13. Juli mehr als 1.400 internationale Delegierte aus 70 Ländern trafen, präsentierte EssilorLuxottica zusammen mit führenden internationalen Experten die neuesten Forschungsergebnisse zu den Essilor Stellest Brillengläsern.

Anzeige



Ein Schwerpunkt von EssilorLuxottica auf der WCPOS V waren die Ergebnisse der fünfjährigen klinischen Studie zu den Essilor Stellest Brillengläser und die neuesten Strategien in Kombination mit niedrig dosiertem Atropin. Dabei präsentierte Prof. Mark Bullimore (USA) Ansätze und Modelle zur Bewertung der Wirksamkeit in klinischen Studien zur Myopie-Kontrolle und Olga Prenat, Global Head of Medical & Professional Affairs bei EssilorLuxottica, gab gemeinsam Adeline Yang, Head of Medical and Professional Affairs, SEAK bei EssilorLuxottica, Einblicke in die Ergebnisse der fünfjährigen klinischen Studie und die neuesten Forschungsergebnisse zu den Essilor Stellest Brillengläser.



„Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit der World Society of Paediatric Ophthalmology and Strabismus. Die WCPOS V bot eine einzigartige Plattform, um die neuesten evidenzbasierten Forschungsergebnisse zu präsentieren, den Kinderaugenärzten die langfristige Wirksamkeit und Leistung der Essilor Stellest Brillengläser vorzustellen und mit ihnen über die Zukunft des Myopie-Managements und den Nutzen für die Patienten zu diskutieren“, so Olga Prenat. „Die begeisterte Reaktion der Delegierten unterstreicht die Bedeutung unserer gemeinsamen Bemühungen, das Myopie-Management weltweit voranzubringen.“