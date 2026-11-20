v.l.: Kai Jaeger und Thomas Heimbach nach der Verleihung des ZVA-Ehrenzeichens auf dem Blick. 2026. Foto: AOV NRW/Fotografie Annette Hauptmann

Auszeichnung überrascht Teilnehmer beim Blick.2026 in Dortmund

Mit einem unerwarteten Programmpunkt ist der Verbandstag Blick.2026 in Dortmund zu Ende gegangen. Thomas Heimbach, Vorsitzender des Augenoptiker- und Optometristenverbandes Nordrhein-Westfalen (AOV NRW), erhielt das Goldene Ehrenzeichen des ZVA. Die Auszeichnung wurde ihm unmittelbar nach einem Vortrag zur Lage der Branche überreicht.

Von der Ehrung erfuhr Heimbach nach Angaben der Veranstalter erst in dem Moment, als Kai Jaeger, Präsident des Zentralverbandes der Augenoptiker und Optometristen, die Bühne betrat. In seiner Laudatio würdigte er das langjährige ehrenamtliche Engagement des NRW-Verbandsvorsitzenden auf Landes- und Bundesebene.

Engagement weit über die Verbandsebene hinaus

Heimbach gehört dem Vorstand des ZVA an und engagiert sich darüber hinaus im betriebswirtschaftlichen Ausschuss sowie im Innovationskreis des Verbandes. Seine ehrenamtliche Laufbahn begann im Juniorenkreis. Seither ist er in verschiedenen Funktionen für die Interessen der Augenoptik tätig.A

In seiner Ansprache hob Jaeger neben den fachlichen Verdiensten auch persönliche Eigenschaften des Geehrten hervor. Zudem wurde auf Heimbachs Mitwirkung im Besprechungskreis Kirche und Handwerk verwiesen.

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Humorvolle Reaktion auf eine unerwartete Ehrung

Das Goldene Ehrenzeichen besitzt in der Geschichte des ZVA einen besonderen Stellenwert. So wird die Auszeichnung üblicherweise im Rahmen von ZVA-Veranstaltungen verliehen – und häufig erst zum Abschluss eines langjährigen Ehrenamtes.

Der überraschte AOV NRW-Vorstand reagierte auf die Auszeichnung dementsprechend, als er mit einem Augenzwinkern die Hoffnung äußerte, die Ehrung möge nicht als „Wink mit dem Zaunpfahl“ verstanden werden, nun seinen ehrenamtlichen Hut zu nehmen.

Kai Jaeger widersprach dieser Interpretation Heimbachs jedoch vehement und betonte, dass er sich vielmehr auf eine weitere Zusammenarbeit freue.