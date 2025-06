Mido: Sieg beim italienischen Mediastars-Award

Die Preisverleihung fand am 6. Juni im Auditorium San Fedele in Mailand statt. Auf dem Bild zu sehen sind Monia Innocenti von Mido (2.v.l.), Max Galli und Sara Lometti (Mixer Group, beide rechts) mit den Moderatoren der Veranstaltung. Bild: Mido

Kommunikationskampagne zur Messe wird erneut ausgezeichnet

Zum dritten Mal in Folge hat die Mido-Kommunikationsabteilung eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Werbewelt Italiens erhalten. Die Kampagne zur Messe 2025 „Refocusing On Humans“ gewann drei Mediastars-Awards in den Kategorien Printmedien, Periodical und Special Star for Creative Direction.

„Refocusing on Humans“, fotografiert von Uli Weber und kreiert von Max Galli in Zusammenarbeit mit der Agentur Mixer Group, stellt in Zeiten von allgegenwärtiger KI den Menschen, seine Kreativität und sein handwerkliches Können, Schönheit zu erschaffen, wieder in den Mittelpunkt. Ohne dass dabei für eine Augenoptik- und Brillenmesse wie die Mido tatsächlich Brillen fotografiert wurden.

Motiv aus der jüngst prämierten „Refocusing on Humans“-Kampagne zur Mido 2025, das wie die anderen Motive auch ohne den Einsatz von „echten Brillen“ auskommt. Bild: Mido

Rund 550 Werbekampagnen wurden für die 29. Ausgabe des italienischen Preises für Werbetechnik nominiert und von einer Jury aus Branchenexperten und Fachleuten bewertet.