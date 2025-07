EssilorLuxottica: Engagement bei den Special Olympics Bayern 2025

Foto: EssilorLuxottica

Gutes Sehen für eine echte Teilhabe

Vom 14. bis 18. Juli stand Erlangen im Zeichen der Inklusion, als bei den Special Olympics Landesspielen Bayern 2025 rund 1.500 Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung in über 20 Disziplinen antraten. Mittendrin: die OneSight EssilorLuxottica Foundation mit dem Gesundheitsprogramm „Opening Eyes“.

Mit den vorausgegangenen Landesspielen – etwa in Berlin, Hannover oder Heidelberg – konnte das Team der Foundation in diesem Jahr insgesamt über 650 Athleten augenoptisch versorgen. Erlangen markierte dabei mit 483 durchgeführten Screenings und 387 angepassten Brillen einen quantitativen aber auch einen emotionalen Höhepunkt. Acht von zehn untersuchten Sportlern waren bislang augenoptisch unterversorgt – eine Zahl, die den Bedarf an niedrigschwelliger, kostenfreier Versorgung eindrücklich belegt.

Mehr Lebensqualität durch besseres Sehen

„Eine Brille kann für die Athletinnen und Athleten einen entscheidenden Unterschied machen – nicht nur im sportlichen Wettkampf, sondern vor allem im Alltag“, erklärt Frank Walenda, Head of Communications DACH von EssilorLuxottica. „Wenn wir mit unserem Einsatz dazu beitragen können, Menschen zu besserem Sehen und damit zu mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität zu verhelfen, ist das für alle Beteiligten ein unglaublich bereicherndes Erlebnis – See more. Be more.“

Unter dem Dach der OneSight EssilorLuxottica Foundation engagieren sich Mitarbeitende aller Unternehmensbereiche – darunter Apollo Optik, Infield Safety, Nika Optics, Rupp + Hubrach und Satisloh. 66 Volunteers aus ganz Deutschland wirkten in Erlangen mit und ermöglichten reibungslose Abläufe bei Sehtests, Brillenanpassungen und individueller Beratung.