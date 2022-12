Interlook 2023: Optimiertes Messekonzept

Das Abendevent vom 24.-28. April 2022 steht vor der Tür Bald ist es soweit. Das 2. digitale Wissensforum der WVAO startet am Sonntag. Bereits über 500 registrierte Teilnehmer zeigen auf, dass das Programm an den fünf Wissensabenden hochaktuell und gewinnbringend sein muss. Jeweils ab 19.30 Uhr stellen namhafte interdisziplinäre Fachexperten aus vier Ländern an fünf…