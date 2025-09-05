|

Apollo: Flagship-Store in Nürnberg feierlich eröffnet

VonRedaktion
Apollo Managing Director Alex Versteeg, Vertriebsdirektorin Vanessa Gillhaus und Filialleiter Christian Faber durchschneiden am 28. August morgens das Eröffnungsband und leiten damit feierlich die Eröffnung des neuen Flagship-Stores in Nürnberg ein.
Apollo Managing Director Alex Versteeg, Vertriebsdirektorin Vanessa Gillhaus und Filialleiter Christian Faber durchschnitten um 10:00 Uhr das Eröffnungsband und leiteten damit feierlich die Eröffnung des neuen Flagship-Stores in Nürnberg ein. Foto: Apollo

„Guad schaust’ aus!“

Apollo hat am 28. August seinen neuen Flagship-Store in der Nürnberger Innenstadt offiziell eröffnet. Unter dem Motto „Guad schaust’ aus!“ feierte Deutschlands filialstärkster Augenoptiker mit Kunden und geladenen Gästen das neue Geschäft, in dem jetzt ein 11-köpfiges Team die Kunden empfängt.

Innenansicht Flagship-Store von Apollo Optik in der Nürnberger Innenstadt
Foto: Apollo

Neben über 2.000 Brillen- und Sonnenbrillenmodellen für Damen, Herren und Kinder werden dort auch die jüngsten Innovationen von EssilorLuxottica präsentiert, zu dem Apollo gehört. Ende Juni hatte das Unternehmen noch einen Flagship-Store in München eröffnet, ebenfalls im Herzen der Innenstadt und wie nun in Nürnberg auch auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. 

