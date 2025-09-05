Apollo: Flagship-Store in Nürnberg feierlich eröffnet

Apollo Managing Director Alex Versteeg, Vertriebsdirektorin Vanessa Gillhaus und Filialleiter Christian Faber durchschnitten um 10:00 Uhr das Eröffnungsband und leiteten damit feierlich die Eröffnung des neuen Flagship-Stores in Nürnberg ein. Foto: Apollo

„Guad schaust’ aus!“

Apollo hat am 28. August seinen neuen Flagship-Store in der Nürnberger Innenstadt offiziell eröffnet. Unter dem Motto „Guad schaust’ aus!“ feierte Deutschlands filialstärkster Augenoptiker mit Kunden und geladenen Gästen das neue Geschäft, in dem jetzt ein 11-köpfiges Team die Kunden empfängt.

Foto: Apollo

Neben über 2.000 Brillen- und Sonnenbrillenmodellen für Damen, Herren und Kinder werden dort auch die jüngsten Innovationen von EssilorLuxottica präsentiert, zu dem Apollo gehört. Ende Juni hatte das Unternehmen noch einen Flagship-Store in München eröffnet, ebenfalls im Herzen der Innenstadt und wie nun in Nürnberg auch auf einer Fläche von 400 Quadratmetern.