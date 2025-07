Apollo: Flagship-Store in München eröffnet

EssilorLuxottica hat von der Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für seine rezeptfreie Hörbrille Nuance Audio in den USA erhalten. Gleichzeitig wurde die CE-Kennzeichnung gemäß der Verordnung über Medizinprodukte in der EU verliehen und ein ISO-Qualitätsmanagementsystem für Hörgeräte entwickelt, das die Einführung von Nuance Audio in Europa ermöglicht.