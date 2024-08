Eschenbach Optik: Neue Lizenzmarke ab 2025

Kampagnenbild Tom Tailor Eyewear (Foto: Eschenbach Optik)

Zusammenarbeit für Tom Tailor Eyewear

Eschenbach Optik und Tom Tailor haben vereinbart, gemeinsam die neue Lizenzmarke Tom Tailor Eyewear zu lancieren. Nach der langjährigen Partnerschaft mit dem bisherigen Lizenzpartner Visibilia geht das Hamburger Fashionlabel Tom Tailor im kommenden Jahr neue Wege mit Eschenbach Optik, einem der Global Player im internationalen Eyewear-Segment.

Statement für lässigen Stil und Qualität

Eschenbach Optik wird ab August 2025 die zeitlose Lässigkeit der hanseatischen Marke Tom Tailors aufgreifen und unter Tom Tailor Eyewear eine Kollektion an Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen im trendbewussten und innovativen Kontext präsentieren.

Dr. Peter Braunhofer, CEO Eschenbach Optik GmbH: „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Tom Tailor und darauf, unsere Expertise als einer der Marktführer in der Eyewear einzubringen. Charakterstark, dem eigenen Look treu, aber immer modern: Die Partnerschaft mit Tom Tailor ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von Eschenbach Optik.“

Partnerschaft auf Augenhöhe

Getreu dem Motto „To Inspire. To Be Real.“ steht Tom Tailor für Authentizität und Nahbarkeit. Mit Eschenbach Optik hat Tom Tailor einen Partner gefunden, der diese Leidenschaft für Mode und Design teilt und das Know-how und die Erfahrung mitbringt, hochwertige und stylische Brillen zu kreieren. Tom Tailor Eyewear, das ist unverwechselbar nordisches Flair, geprägt durch die Expertise von Eschenbach Optik.

Gernot Lenz, CEO Tom Tailor GmbH: „Die Partnerschaft mit Eschenbach Optik unterstreicht das kontinuierliche Bestreben Tom Tailors, innovative und markengerechte Produkte auf den Markt zu bringen und die Position der Marke im Lifestyle- und Fashion-Segment weiter zu stärken.“

Verfügbarkeit und Vertrieb

Der Launch der ersten Tom Tailor Eyewear-Kollektion ist für den Sommer nächsten Jahres geplant. Die vielfältigen Korrektionsfassungen und Sonnenbrillen werden in ausgewählten Optikerfachgeschäften erhältlich sein, eine Auswahl an modischen Sonnenbrillen zudem in den Tom Tailor Stores und online.