Bild: EssilorLuxottica

Fortbildung zum Myopie-Management

Mit den „Myopia Action Weeks” vom 4. bis 19. September haben Essilor und CooperVision eine digitale Fortbildungsreihe für Augenoptiker entwickelt, die sich zum Thema Myopie-Management informieren möchten.

Die Teilnahme an den Online-Seminaren ist kostenfrei und werde sich für Einsteiger und Fortgeschrittene gleichermaßen lohnen, so die Veranstalter, die unter anderem „fundierte Einblicke in die Entstehung und Entwicklung der Myopie“ ankündigen, dazu noch praxisnahe Tipps zur Anpassung, Kommunikation mit Eltern und zum Screening von Risikokindern. Auch das Thema „Prä-Myopie“ soll erklärt werden. Nicht fehlen dürfen während der auf zwei Wochen angelegten Aktion die Produktlösungen in den Bereichen Brillenglas und Kontaktlinse der beiden Unternehmen.

Die Anmeldung zu allen Live-Sessions erfolgt über die Lernplattform Leonardo. Interessierte klicken dazu auf der MyEssilorLuxottica-Seite den Bereich „Leonardo“ an. Der Login ist identisch mit dem persönlichen MyEssilorLuxottica Zugang.