Rupp + Hubrach: Auszubildender ist „Deutschlands Bester“

Alexander Lang präsentiert stolz sein Prüfungszeugnis. Mitte Mai wird er in Berlin als „Deutschlands Bester“ ausgezeichnet. Bild: R+H

Alexander Lang wird als jahrgangsbester Verfahrensmechaniker für Brillenoptik ausgezeichnet

Alexander Lang hat im vergangenen Juli seine dreijährige Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Brillenoptik (VB) bei Rupp + Hubrach (R+H) abgeschlossen. Mit großem Erfolg: Er wird sich fortan ein Jahr lang „Deutschlands Bester“ in seinem Ausbildungsberuf nennen dürfen.

Am 15. Mai 2023 erhält er von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in Berlin hochoffiziell und feierlich die Auszeichnung als Bester in seinem Ausbildungsberuf für das Abschlussjahr 2022. Damit ist er bereits der sechste Auszubildende bei dem Bamberger Brillenglashersteller, der mit dieser Auszeichnung in seinem Berufsbild und Jahrgang abgeschlossen hat.

Inzwischen hat Alexander Lang die Technische Beratung des R+H-Kundenservice-Teams in unbefristeter Festanstellung verstärkt. Zu seinem Karrierestart sagt er: „Ich bin froh, dass ich meine Ausbildung so gut abschließen konnte und in den Bereich Kundenservice Technik wechseln durfte. Dort wurde ich sehr gut aufgenommen. Jetzt freue ich mich auf die kommenden Aufgaben bei R+H und gebe weiter Vollgas.“