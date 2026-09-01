Arbeitsmarkt: Mehr offene Stellen in der Augenoptik

Die Augenoptikbranche meldet weiterhin einen hohen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Symbolbild: YuriArcursPeopleimages/Envato

Arbeitslosigkeit steigt im August leicht, Fachkräfte bleiben gefragt

Der Arbeitsmarkt für Augenoptiker zeigt im August 2026 weiterhin eine hohe Nachfrage nach Fachkräften. Zwar lagen die Zahlen der arbeitslosen und arbeitsuchenden Augenoptiker über dem Niveau des Vorjahres, gleichzeitig wurden jedoch deutlich mehr offene Stellen gemeldet. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in der Branche trotz leicht steigender Arbeitslosenzahlen bestehen bleibt.

Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt, waren im August 821 Augenoptiker arbeitslos gemeldet. Zu dieser Gruppe zählen laut Statistik Fachkräfte, Spezialisten und Experten. Gegenüber August 2025 entspricht dies einem Anstieg von 3,4%.

Die Zahl der arbeitsuchenden Augenoptiker lag bei 1.283 Personen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dies ein Plus von 5,6%.

Hohe Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern

Bundesweit registrierte die Bundesagentur für Arbeit im August 962 offene Stellen für Augenoptiker. Damit lag die Zahl der gemeldeten Stellen weiterhin über der Zahl der arbeitslosen Augenoptiker.

Gegenüber August 2025 stieg die Zahl der offenen Stellen um 212 beziehungsweise 28,3%. Im Vorjahresmonat waren 750 offene Stellen gemeldet worden.

Arbeitsmarkt bleibt in Bewegung

Die aktuellen Zahlen zeigen ein differenziertes Bild des Arbeitsmarktes in der Augenoptik. Während die Zahl der arbeitslosen und arbeitsuchenden Augenoptiker leicht zunahm, setzte sich die robuste Nachfrage nach Fachkräften fort. Die Zahl der offenen Stellen blieb auf einem hohen Niveau und legte im Jahresvergleich deutlich zu.

(Als arbeitsuchend gelten arbeitslose Arbeitsuchende und nicht arbeitslose Arbeitsuchende.)