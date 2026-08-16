Mehr als eine Milliarde Menschen ohne Sehhilfe

Der Gründer von „One-Dollar Glasses“, Martin Aufmuth – hier mit einem Jungen in Malawi. Bilder: GoodVision

Interview mit Martin Aufmuth, dem Gründer der EinDollarBrille Artikel aus dem FOCUS-Magazin

Ausgabe 07-08/2026

Der Zugang zu Sehhilfen ist weltweit noch immer keine Selbstverständlichkeit. Mehr als eine Milliarde Menschen sind in Bildung, Beruf und gesellschaftlicher Teilhabe eingeschränkt, weil ihnen geeignete Brillen fehlen. Organisationen wie die EinDollarBrille wollen das ändern. Der FOCUS hat mit Gründer Martin Aufmuth über Herausforderungen und Lösungsansätze für eine bessere globale Brillenversorgung gesprochen.



FOCUS: Wie weit verbreitet ist das Problem, dass Menschen keine adäquate Sehhilfe haben, und in welchen Regionen sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Aufmuth: Weltweit benötigen etwa eine Milliarde Menschen eine Brille, verfügen aber nicht darüber. Kinder können nicht lernen, und Erwachsene können nicht arbeiten. Unbehandelte Sehprobleme gehören zu den größten – und zugleich am einfachsten zu behebenden – Gesundheitsproblemen unserer Zeit. Am stärksten betroffen sind Menschen in abgelegenen ländlichen Gebieten oder in Slums – in Afrika, Asien und Lateinamerika. Viele von ihnen haben auch keinen Zugang zu einer grundlegenden augenärztlichen Versorgung.

FOCUS: Wo genau liegen die Ursachen und gibt es regionale Unterschiede?

Aufmuth: Weltweit herrscht ein gravierender Mangel an Fachkräften in der Augenversorgung. Die wenigen Augenoptiker, Optometristen und sogar Augenärzte in armen Ländern leben dort, wo sie am meisten Geld verdienen können: in den Städten. Infolgedessen gibt es in ländlichen Gebieten nicht nur zu wenige Fachkräfte – meist gibt es gar keine!

Die Menschen in ländlichen Gebieten haben meist nicht einmal das Geld, um in die Stadt zu reisen, geschweige denn, sich eine Augenuntersuchung oder eine Brille leisten zu können. Hinzu kommt ein Mangel an Aufklärung: Wir begegnen oft Menschen mit Sehschwäche, die nach Augentropfen fragen, um ihre Sehprobleme zu beheben. Wir müssen ihnen dann erklären, dass ihr Problem nicht mit Augentropfen gelöst werden kann – sie brauchen eine Brille.

FOCUS: Welche gesellschaftlichen Folgen hat der Mangel an Brillen für Bildung, Gesundheit und die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung?

Aufmuth: Menschen mit Sehschwäche sind behindert. Eine Sehschwäche wirkt wie ein unsichtbares Hindernis für das gesamte Leben. In der Schule bedeutet das, dass Kinder die Tafel oder ihre Bücher nicht klar sehen können – und oft vorzeitig die Schule abbrechen.

Wir haben einmal eine Schülerin in Äthiopien untersucht. Sie war extrem kurzsichtig, hatte aber gute Noten. Wir fragten: „Wie schaffst du das? Du hast gute Noten, aber du kannst kaum etwas sehen.“ Sie sagte: „Ich habe einen Trick: Immer, wenn Pause ist, gehe ich an die Tafel und lerne alles auswendig. Dann gehe ich zurück auf meinen Platz.“ Wie motiviert und engagiert muss ein Kind sein, um unter solchen Bedingungen in der Schule erfolgreich zu sein?

Aus wirtschaftlicher Sicht bedeutet dieser mangelnde Zugang, dass Menschen bestimmte Aufgaben nicht oder nicht effizient ausführen können, dass sie weniger Einkommen haben – oder oft gar keines – und dass ihr Potenzial ungenutzt bleibt. Eine Brille ist ein kostengünstiges und dennoch äußerst wirksames Mittel, um Produktivität, Selbstständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu fördern.

FOCUS: In wie vielen Ländern sind Sie aktiv, und wie vielen Menschen konnten Sie bisher eine Brille zur Verfügung stellen?

Aufmuth: Das „EinDollarBrille“-Programm ist mittlerweile in elf Ländern fest etabliert, darunter Malawi, Burkina Faso, Bolivien und Nepal – einige der ärmsten Länder der Welt. In mehr als 25.000 Augencamps haben unsere Teams inzwischen mehr als eine Million Menschen mit unserer Brille versorgt.

FOCUS: Wie genau funktioniert Ihre Lösung zur Bewältigung des globalen Sehproblems?

Aufmuth: Die sogenannten EinDollarBrillen werden von Einheimischen mit einer einfachen Biegemaschine hergestellt. Die Gläser lassen sich mit einer einzigen, einfachen Bewegung in das leichte Federstahlgestell einrasten. Mobile Teams besuchen anschließend Menschen in abgelegenen Dörfern, führen Sehtests durch und statten die Patienten sofort mit der passenden Brille aus. Die Materialkosten für eine Brille betragen etwa einen US-Dollar. Die Brillen werden dann zum Zwei- bis Dreifachen des lokalen Tageslohns verkauft – so helfen die Menschen sich selbst durch ein Sozialunternehmen.

FOCUS: Wo und wie werden die Brillengläser im Vorfeld hergestellt?

Aufmuth: In meinem früheren Leben war ich Mathematik- und Physiklehrer. Ich erzählte meinen Schülern regelmäßig von meinen Ideen und Projekten, darunter auch von der EinDollarBrille. Jonas, ein Schüler chinesischer Herkunft, erwähnte damals, dass sein Vater einen Freund in China habe, der Brillen herstellt. Jonas nahm Kontakt zu Herrn Zhang in Wenzhou im Süden Chinas auf, der seitdem die Brillengläser für uns herstellt – wahrscheinlich zum Selbstkostenpreis. Er möchte mit den Brillengläsern keinen Gewinn erzielen – das sei sein Beitrag zu unserem sozialen Projekt, sagte er uns einmal. Da die Brillengläser eine feste Standardgröße haben, lassen sie sich universell mit verschiedenen Fassungsgrößen verwenden und können später auch leicht ausgetauscht werden, ohne dass vor Ort komplexe Geräte erforderlich sind.

FOCUS: Stimmt es, dass die Gläser rein sphärisch sind, und wenn ja, wie gehen Sie auf die Bedürfnisse von Menschen mit stärkerem Astigmatismus ein?

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Aufmuth: Unser System ist bewusst einfach gehalten: eine medizinische Grundversorgung, die möglichst vielen Menschen schnell, zuverlässig und erschwinglich hilft. Menschen mit leichtem Astigmatismus sind in der Regel schon froh, wenn sie dank einer sphärischen Korrektur wieder lesen und arbeiten können – es geht um das Überleben, nicht um Perfektion.

Menschen mit starkem Astigmatismus benötigen jedoch eine zylindrische Korrektur, die über Standardlösungen hinausgeht. In solchen Fällen versuchen wir, den Betroffenen mit maßgefertigten Brillen zu helfen.

FOCUS: Wie wirken sich Krisen, Konflikte oder der Klimawandel auf den Zugang zu Sehhilfen aus?

Aufmuth: Menschen, deren Ernten aufgrund des Klimawandels, von Dürren oder Überschwemmungen ausfallen, kämpfen ums Überleben. In Malawi leiden die Menschen selbst in normalen Jahren etwa zwei Monate lang Hunger, bevor die nächste Ernte eintrifft. Und dann ist auch kein Geld für Brillen da.

Konflikte verschlimmern die Situation erheblich. In Burkina Faso haben wir aufgrund der hohen Terrorgefahr seit einigen Jahren keinen Zugang mehr zu ländlichen Gebieten – insbesondere im Norden. Etwa 1,5 Millionen Menschen sind vor der Gewalt geflohen. Wir haben gerade damit begonnen, Pflegekräfte in Gesundheitszentren darin zu schulen, einfache Sehtests durchzuführen, damit wir diese Menschen dennoch erreichen können.

Unter solchen Bedingungen muss man kreativ sein, wenn man die Menschen trotzdem erreichen will.

FOCUS: Was würden Sie sich von Regierungen aber auch von der Augenoptik-Branche wünschen, um weltweit mehr Menschen mit Sehhilfen versorgen zu können?

Aufmuth: Wir hoffen, dass Regierungen die grundlegende Augenversorgung konsequent als festen Bestandteil der medizinischen Grundversorgung einbeziehen und finanzieren, einschließlich regelmäßiger Vorsorgeuntersuchungen – zum Beispiel in Schulen.

Die Initiative EinDollarBrille wird mittlerweile von zahlreichen Regierungen als zuverlässiger und innovativer Partner geschätzt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal.

Wir hoffen zudem, dass die Augenoptikbranche Partnerschaften mit uns eingeht – sowohl auf technischer Ebene als auch, im Idealfall, in Form finanzieller Unterstützung: Oft scheitern selbst hier gute und einfache Lösungen einfach aufgrund fehlender Mittel.

FOCUS: Gibt es Ihrer Meinung nach technologische Fortschritte, die die weltweite Augenversorgung in den kommenden Jahren verbessern könnten?

Aufmuth: Ja, technologische Fortschritte können und werden die Versorgung erheblich verbessern, wenn sie praxisnah eingesetzt werden. Digitale Vorsorgeuntersuchungen und Sehtests können dazu beitragen, Sehprobleme bei mehr Menschen frühzeitig zu erkennen, insbesondere in Schulen oder abgelegenen Regionen. Telekonsultationen können dabei helfen, festzustellen, wann eine Brille ausreicht und wann eine ärztliche Untersuchung erforderlich ist. Wir haben gerade unsere eigene App entwickelt und sie in allen Ländern eingeführt, in denen wir tätig sind. Damit lassen sich Patientendaten einfach über ein Smartphone erfassen, die dann in unser globales Qualitätssicherungssystem eingespeist werden.

FOCUS: Wenn morgen jeder Mensch auf der Welt Zugang zu einer perfekt passenden Brille hätte – wie würde sich die Welt Ihrer Meinung nach verändern?

Aufmuth: Kinder auf der ganzen Welt hätten eine faire Chance auf Bildung und eine Zukunft. Erwachsene könnten wieder – oder zum ersten Mal in ihrem Leben – arbeiten und den Lebensunterhalt für ihre Familien verdienen. Weltweit gäbe es weitaus weniger Verkehrsunfälle, und Millionen von Großmüttern wären glücklich, weil sie wieder für ihre Enkelkinder nähen könnten. Die Welt wäre um einiges gerechter und besser. Dafür setzen wir uns ein.

FOCUS: Vielen Dank für das Interview.

Die sechsjährige Adison kam zum Camp, weil sie die Tafel in der Schule nicht richtig sehen konnte.

Über die EinDollarBrille

Die EinDollarBrille ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die den Zugang zu erschwinglicher Augenversorgung in einkommensschwachen Gemeinden weltweit verbessert. Die Organisation bietet Sehtests, kostengünstige Brillen und Unterstützung für medizinische Behandlungen von Menschen an, die sonst keinen Zugang zu diesen Leistungen hätten. Ein wesentlicher Bestandteil ihres Ansatzes ist die lokale Produktion langlebiger, kostengünstiger Brillen, wodurch Arbeitsplätze geschaffen und lokales Fachwissen gestärkt werden. Martin Aufmuth ist der Gründer der Organisation, die in Deutschland unter dem Namen „EinDollarBrille“ ins Leben gerufen wurde. International ist die Organisation unter dem Namen „GoodVision“ tätig.