Press Eyewear: Neuer Europa-Chef ernannt

Firmengründer Jeff Press will die internationale Ausrichtung seines Unternehmens stärken. Foto: Press Eyewear

Anthony Reid soll europäische Expansion beim Brillenlabel vorantreiben

Das Brillenlabel Press Eyewear hat Anthony Reid zum General Manager für Europa benannt. Reid verfügt über langjährige Branchenerfahrung bei Marken der Luxusbrillenindustrie wie Dita Eyewear und Linda Farrow und war dort unter anderem für internationale Vertriebs- und Markenentwicklungsstrategien verantwortlich.

Anthony Reid ist nun Europachef. Foto: Press Eyewear

Seit dem Marktstart im Jahr 2024 verzeichnet das Unternehmen in den USA eine deutliche Erweiterung seiner Präsenz und ist dort inzwischen, laut eigenen Angaben, in mehr als 150 Geschäften vertreten. Aufbauend auf dieser Basis soll Reid nun die europäische Expansion leiten. „Ich freue mich sehr, Anthony Reid als General Manager vorstellen zu dürfen“, sagte Jeff Press, Präsident von Press Eyewear, in einer Erklärung zur Ernennung. „Seine Führungsrolle in Europa wird einen wichtigen Schritt für die Marke und unser Wachstum in Europa und auf globaler Ebene darstellen.“

Anthony Reid erklärte, ihn habe an Press die klare Produktausrichtung und der gestalterische Ansatz überzeugt. Die Kollektion wirke überlegt und eigenständig. Zudem hob er die von Jeff Press etablierte Haltung hervor, die sich auf handwerkliche Qualität und Zurückhaltung stütze.