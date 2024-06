Matt Optik und Akustik: 3. Generation in der Geschäftsleitung

Jetzt als Trio in der Geschäftsleitung: Maximilian, Birgit und Michael Matt. Bild: Matt Optik und Akustik

Maximilian Matt steigt zum Geschäftsführer auf

Ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung des Regensburger Familienunternehmens Matt Optik und Akustik: Bereits seit drei Jahren im Unternehmen engagiert, ist Maximilian Matt, Sohn von Birgit und Michael Matt, seit Juni offiziell Mitglied der Geschäftsleitung.

Maximilian Matt hat nach dem Studium International Business Erfahrungen bei einem M&A-Unternehmen gesammelt. Bevor er sich entschieden hatte, in den elterlichen Betrieb einzusteigen, durchlief die Familie nach eigenen Angaben „ein intensives Verfahren zur Nachfolgeregelung“. Mit Unterstützung eines Beratungsunternehmens wurden in einem Zeitraum von 2 Jahren in regelmäßigen Workshops Chancen und Risiken eines Einstiegs in ein Familienunternehmen erörtert.

„Wir sind begeistert, dass Maximilian Teil der Geschäftsführung wird, und freuen uns auf die gemeinsame Weiterentwicklung unseres Unternehmens“, sagten Birgit und Michael Matt, die sich perspektivisch aus dem operativen Geschäft etwas zurücknehmen wollen.

Auch Maximilian Matt äußerte sich zur neuen Rolle im Unternehmen: „Es ist eine Ehre, Teil der Geschäftsführung unseres Familienunternehmens Matt zu sein. Ich bin fest entschlossen, die Vision meiner Eltern weiterzuführen und gleichzeitig neue Wege zu gehen, um das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben aktuell 77 Standorte in Deutschland, wovon 25 Standorte neben der Augenoptik auch alle Leistungen der Hörakustik anbieten.