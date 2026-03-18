Swiss Eye: Führung und Eigentümerstruktur neu geregelt

Swiss Eye ordnet Führung und Eigentum neu: Eine Investorengruppe übernimmt den Brillenhersteller. Standort und Projekte laufen unverändert weiter. Symbolbild: Envato/Pressmaster

Investorengruppe übernimmt rückwirkend zum Jahresbeginn

Swiss Eye International GmbH hat seine Struktur zu Jahresbeginn neu geordnet. Nach Angaben des Brillenherstellers wurde der bisherige Vertriebsleiter Mehmet Ünal bereits im Oktober 2025 Geschäftsführer und begleitete die folgenden Entwicklungen maßgeblich.

Im Zuge eines Wechsels in der Inhaberschaft hat eine Investorengruppe aus dem beruflichen Netzwerk des neuen Geschäftsführers Swiss Eye rückwirkend zum 1. Januar 2026 übernommen. Das Unternehmen betont, dass der Standort in Augustdorf erhalten bleibt und laufende Projekte sowie bestehende Verträge ohne Änderungen weitergeführt werden.

Anzeige

Kontinuität trotz Eigentümerwechsel angekündigt

Nach Unternehmensangaben bleiben auch die bisherigen Ansprechpartner im Vertrieb und in der Verwaltung unverändert. Die neue Eigentümerstruktur soll zusätzliche Handlungsspielräume im operativen Geschäft schaffen.

Mehmet Ünal erklärte, dass die Beteiligung der Investorengruppe neue Optionen für Stabilität, Investitionen und langfristiges Wachstum eröffne. Zudem sollen Innovations- und Entwicklungsprozesse dadurch gestärkt werden.