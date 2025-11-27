Brillen-Profi: Führungswechsel zum Jahresbeginn 2026

Nach 25 Jahren übergibt Brillen-Profi-Geschäftsführer Gerhard Langseder (rechts) ab Januar 2026 die Verantwortung an seinen langjährigen Wegbegleiter Bastian Schnuchel (links). Foto: Brillen-Profi

Bastian Schnuchel übernimmt Geschäftsführung von Gerhard Langseder

Brillen-Profi richtet seine Unternehmensführung neu aus. Nach 25 Jahren übergibt Geschäftsführer Gerhard Langseder die Leitung an Bastian Schnuchel. Der Wechsel erfolgt zum 1. Januar 2026. Schnuchel war bisher geschäftsführender Gesellschafter der Marketingagentur To.Eyes, einer Tochtergesellschaft des Serviceverbunds für Augenoptiker.

Gerhard Langseder bleibt bis Ende 2026 im Unternehmen, um eine einjährige Übergangsphase zu begleiten, in der eine „kontinuierliche Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse“ ermöglicht werden soll. Bereits seit diesem Jahr unterstützt Dr. Norbert Rehle die Geschäftsführung im kaufmännischen Bereich und soll mittelfristig Aufgaben von Jörg Hochleitner übernehmen.

Langjährige Erfahrung in der Branche

Bastian Schnuchel ist Augenoptikermeister und seit 17 Jahren in verschiedenen Funktionen für Brillen-Profi tätig. Die Geschäftsführung von To.Eyes hat er bereits im Juli 2025 an Jenny Richter und Christian Rether übergeben.