Fielmann: Gruppe steigert Umsatz und Ergebnis

Die Fielmann‑Gruppe meldet vorläufige Zahlen für 2025. Der Umsatz betrug 2,435 Mrd. €, höhere Margen und deutliches Wachstum in Europa und den USA prägen das Jahr. Bild: Pascal Bruns

Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 liegen vor

Die Fielmann‑Gruppe hat vorläufige, ungeprüfte Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete demnach ein Umsatzplus und eine verbesserte Profitabilität in mehreren Märkten.

Der Konzernumsatz lag bei 2,435 Mrd. €, was einem Anstieg von 7,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rund 4% entfielen auf organisches Wachstum. In Deutschland erhöhte sich der Umsatz um 4%. Die Schweiz und Österreich meldeten jeweils ein Plus von 6%, Spanien erreichte 10% Wachstum. Weitere europäische Märkte entwickelten sich ebenfalls positiv, darunter zweistelliges Wachstum in Polen und Tschechien. In den USA erzielte die Gruppe 312 Mio. $, ein Zuwachs von 46% gegenüber 2024.

Das bereinigte EBITDA stieg auf Gruppenebene auf 581 Mio. € und führte zu einer Marge von 23,8% (2024: 21,7%). In Europa erreichte die Marge 24,8%, in den USA 16,2%. Das bereinigte Vorsteuerergebnis erhöhte sich um 30,1% auf 313 Mio. €, die bereinigte EBT‑Marge lag bei 12,8%. Der Jahresüberschuss belief sich auf 205 Mio. €.

Wachstum in Europa und den USA prägt das Geschäftsjahr

Vorstand und Aufsichtsrat planen, der Hauptversammlung am 9. Juli 2026 eine Dividende von 1,40 € je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 1,15 €). Der Vorschlag begründet sich mit der Geschäftsentwicklung und dem Abschluss der Vision 2025.

Seit 2018 erhöhte die Fielmann‑Gruppe ihren Umsatz um knapp 1 Mrd. €. Das Unternehmen berichtet von einer internationalen Umsatzentwicklung, die sich seit 2018 mehr als verdreifacht hat und 2025 nahezu 1 Mrd. € erreichte. Die Profitabilität stieg im gleichen Zeitraum um rund 200 Mio. € (bereinigtes EBITDA).

Vision 2025 abgeschlossen, Ausblick auf Vision 2035

CEO Marc Fielmann erklärte rückblickend, dass weder die Pandemie noch geopolitische Entwicklungen absehbar gewesen seien, die Zielerreichung aber dennoch möglich war. Er führte dies auf Kundentreue und die Arbeit der weltweiten Mitarbeitenden zurück. Zudem verwies er auf das Prinzip, geprüfte Qualität und Service zu angemessenen Preisen anzubieten.

Das Unternehmen kündigte an, mit der Vision 2035 das organische Wachstum weiter zu steigern. Ein detaillierter Ausblick für 2026 soll am 30. April erscheinen.