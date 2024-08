Bold XXL: Niederländisches Optik-Event

Foto: Bold Optical Fair

Messe am 8. und 9. September 2024

Anfang September bietet die Optikmesse Bold XXL wieder einen Raum für Inspiration, Innovation und wertvolle Kontakte. Die Veranstaltung in ’s-Hertogenbosch, etwa 80 Km südöstlich von Amsterdam, gilt als wichtige Drehscheibe für Branchenprofis im niederländischen Raum und angrenzenden Gebieten.

Dieses Jahr freuen sich die Organisatoren am 8. und 9. September auf ein Angebot von 360 Marken und 147 Ausstellern. Die kommende Veranstaltung hat zudem ein neues Zuhause in den Brabanthallen gefunden, einem Veranstaltungsort, der für seine hervorragende Logistik und zentrale Lage bekannt ist. Mit einer Hallengröße von über 9.000 m2 bietet die LOcation laut Veranstalter reichlich Platz für Ausstellungen und die erwarteten Gäste aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland, so dass auch die Hitzeprobleme des vergangenen Jahres der Vergangenheit angehören.

Weitere Informationen + Tickets unter: www.bold-opticalfair.nl