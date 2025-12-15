|

BRENDEL EYEWEAR: RISE AND SHINE – ENTFALTE DEIN LEUCHTEN

VonEschenbach
Bilder: Eschenbach

Mit der Kollektion für Herbst/Winter 2025/26 der Marke BRENDEL eyewear aus dem Hause Eschenbach Optik lassen Frauen jede Facette ihres inneren Strahlens vielfältig nach außen leuchten. Die Kollektion RISE AND SHINE feiert weibliches Leuchten in schimmernden, glänzenden, opaken, perligen, transparenten und marmorierten Fassungen und Sonnenbrillen. Eleganter Eye-Catcher: das Sonnensymbol als modisches Statement in verschiedenen Design-Übersetzungen.

Glanzvolles Stil-Bekenntnis mit Sonnendekor: Mit der massiven, kantigen Cat Eye 903220 in Oversize aus Eastman Acetate Renew geht die Sonne auf. Marmorierter Grund und einfarbige Deckschicht erzielen einen schimmernden Perleffekt: Während die schwarze Variante innenseitig glänzt, spielt das transparente Weinrot den Perlglanz auch auf der Außenseite aus. Auf der Front geht die Sonne in Form eingravierter Strahlen stilvoll auf. Der aufwendig gearbeitete Metallbügel mit langem Azetatende sitzt dank integriertem Federscharnier komfortabel. Das kunstvoll geprägte Sonnensymbol auf der breiten Metallpartie führt das sonnige Strahlen auch auf den Bügeln fort.

Auch mit den Sonnenbrillen-Highlights gelingt das Bekenntnis zum eigenen Strahlen an sonnigen Tagen stilvoll und vielfältig. Die flache Ovale 905066 und das tiefe Hexagon 905065 fallen mit ihren besonders breiten, angelöteten Backen auf. Klassische Metallaugenränder brauchen nichts außer cleanes Silber und Gold, um die wunderschönen Verlaufsgläser in warmem Braun oder Grau-Pfirsich in Szene zu setzen. Sonniges Statement auf dem aufwendig produzierten Metallbügel mit langem Azetatbügelende: das strahlende, kunstvoll geprägte Sonnensymbol.

Sunshine looks good on you! Farbige Vielfalt, wunderschöne Details und ein strahlendes Sonnensymbol: Diese Kollektion holt mit ihren nuancenreichen Fassungen und Sonnenbrillen intensives Leuchten und sanften Schimmer in den Herbst und Winter 2025/26. Weitere Informationen und einen umfassenden Einblick in die aktuellen Kollektionen finden Sie auf www.brendel-eyewear.com

