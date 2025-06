Marcolin: Zwei wichtige Verlängerungen im Lizenzportfolio

Eine neue Vereinbarung mit Adidas sieht vor, dass das italienische Unternehmen nun bis 2032 Brillen für die Sportmarke entwerfen, herstellen und vertreiben wird. Bild: Marcolin

Adidas bis 2032 – Guess bis 2040

Marcolin hat zwei Lizenzverträge mit bekannten Mode- und Lifestylemarken verlängern können, die zu den großen Zugpferden im Brillenportfolio zählen.

Mit Adidas läuft die erstmals 2020 eigegangene Lizenzvereinbarung für Brillen der Marken Adidas Sport und Adidas Originals nun bis ins Jahr 2032. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit designed, produziert und vertreibt Marcolin die Brillenkollektionen beider Adidas-Marken, wobei die Modelle der Adidas Sport Eyewear speziell für sportliche Herausforderungen konzipiert werden und sich an Athleten richten.

Um satte weitere zehn Jahre bis 2040 wurde gar die zuvor bis 2030 gültige Lizenz mit der Modemarke Guess erneuert, seit über 30 Jahren eine tragende Säule im Premiumsegment von Marcolin.

Vorzeitige und sehr langfristige Verlängerung: Die Lizenz mit Guess läuft nun bis 2040. Bild: Marcolin

Zur Guess-Verlängerung kommentierte Fabrizio Curci, CEO & General Manager: „Wir freuen uns sehr über diese vorzeitige Verlängerung, denn sie bestätigt die Stärke und Bedeutung unserer Zusammenarbeit mit Guess – einer unserer wichtigsten Marken und einer weltweit anerkannten Lifestyle-Ikone.“

Paul Marciano, Mitbegründer und Chief Creative Officer von Guess?, ergänzte: „Mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit Marcolin blicken wir auf fast ein halbes Jahrhundert gemeinsamer Zusammenarbeit! Das ist ein eindrucksvoller Beweis für das Engagement und das große Vertrauen, das wir in diese Partnerschaft setzen. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame, erfolgreiche Zukunft.“

Erst kürzlich hatte Marcolin bekanntgegeben, dass mit Guess?, Inc. und dem globalen Markenmanagementpartner WHP Global für die in New York ansässige Modemarke Rag & Bone eine Brillen-Lizenzvereinbarung abgeschlossen wurde. Eine vierjährige exklusive Partnerschaft sieht vor, dass die Italiener nun erstmals eine Kollektion an Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen für Rag & Bone entwerfen, herstellen und vertreiben werden.