Marcolin: Brillen-Lizenz mit Gant verlängert

Bild: Marcolin

Neue Vereinbarung bis 2032

Marcolin und Gant geben die vorzeitige Verlängerung ihrer weltweiten Lizenzvereinbarung für das Design, die Produktion und den Vertrieb von Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen der Marke Gant bekannt. Die Partnerschaft läuft nun bis ins Jahr 2032.

Gant, mit Wurzeln an der US-amerikanischen Ostküste und einer starken Präsenz in Europa, vereint in seiner Markenidentität Elemente beider Kulturen. Die Marke hat ihren Ursprung in der Hemdenproduktion, seit 2013 gibt es die zugehörige Eyewear-Kollektion.