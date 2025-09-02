CooperVision: MiSight 1 day auch bei hohen Myopie-Werten wirksam

Symbolbild: serhiibobyk/envato

Peer-Review-Studie nun frei zugänglich

Eine Ende des vergangenen Jahres veröffentlichte Peer-Review-Studie belegt eine konsistente Netzhautdefokussierung bei prolatförmigen (elliptischen) Augen, die häufig mit stärkerer Myopie verbunden sind. und bestätigt damit die Wirksamkeit des optischen Designs der MiSight 1 day bei der Verlangsamung des Fortschreitens der Kurzsichtigkeit bei niedrigen und mittleren Myopien.*1

Die in der Forschungszeitschrift des britischen College of Optometrists „Ophthalmic and Physiological Optics“ veröffentlichte Studie mit dem Titel „Accommodative Behavior and Retinal Defocus in Highly Myopic Eyes Fitted with a Dual Focus Myopia Control Contact Lens“ (Meyer D et al.) ist jetzt im Open Access frei zugänglich.

„Diese Studie liefert überzeugende Belege dafür, dass die MiSight 1 day Einmalkontaktlinse über einen großen Bereich von Myopie-Graden hinweg eine konstante Defokussierung in den Behandlungszonen ermöglicht“, erklärte Paul Chamberlain, Senior Director of Research Programs bei CooperVision und Mitautor der Studie. „Die Ergebnisse sind die neusten Daten einer langjährigen Forschungskooperation, die darauf abzielt, bisherige Messgrenzen zu überwinden und eine präzise, fortschrittliche Methode zur Messung des Behandlungserfolgs zu entwickeln.“

Die Forscher untersuchten Jugendliche und junge Erwachsene mit hoher Myopie (-6,50 dpt bis -9,25 dpt).† Dabei stellten sie fest, dass die Akkommodation bei der Anpassung von Einstärken- und Dual Focus-Kontaktlinsen stabil blieb. Dies ist von besonderer Bedeutung, da ein höherer Grad der Myopie oft mit größeren akkommodativen Defiziten verbunden ist.

Darüber hinaus zeigte die Arbeit, dass die Kontaktlinse von CooperVision eine signifikante optische Defokussierung über verschiedene Sehentfernungen und Netzhautregionen hinweg erzielte. Der gemessene retinale Defokus innerhalb der ringförmigen Behandlungszone betrug etwa -2,00 Dioptrien der fovealen Mitte, 10° nasal und temporal und 20° nasal und reduzierte sich auf -1,90 Dioptrien (± 0,57 dpt Standardabweichung) bei 20° temporal. Dieses gleichbleibende Niveau der myopischen Defokussierung trägt dazu bei, eine effektive optische Signalübertragung zu gewährleisten, die entscheidend für die Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie bei den Kontaktlinsentragenden ist.

* Verglichen mit einer Einmalkontakltlinse über einen Zeitraum von 3 Jahren.

† Indikationen für den Gebrauch: MiSight 1 day (omafilcon A) weiche (hydrophile) Kontaktlinsen zum täglichen Tragen sind indiziert zur Korrektur von myopischer Fehlsichtigkeit und zur Verlangsamung des Fortschreitens der Myopie bei Kindern mit nicht erkrankten Augen, die zu Beginn der Behandlung 8-12 Jahre alt sind und eine Refraktion von -0,75 bis -4,00 Dioptrien (sphärisches Äquivalent) mit ≤ 0,75 Dioptrien Astigmatismus aufweisen. Die Linse muss nach jeder Entfernung entsorgt werden.

Quellenverweis:

Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556?567