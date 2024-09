CooperVision: Online-Talk zu Presbyopie und Kontaktlinsen

Die „Virtual Perspectives“ gehen in die dritte Runde. Bild: CooperVision

Neues Webinar aus der „Virtual Perspectives“-Reihe

Am 24. September veranstaltet CooperVision den dritten Teil seiner Online-Weiterbildungsreihe „Virtual Perspectives“. Das einstündige Webinar im Talk-Show-Format wendet sich an Augenspezialisten sowie augenoptisches Fachpersonal und Studierende.

„Aktuelles Wissen rund um das Thema Presbyopie mit der Bedeutung für das Kontaktlinsengeschäft“ sollen laut dem Kontaktlinsenhersteller vermittelt werden. Renommierte Experten sprechen über die neusten Trends und Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Presbyopie und teilen klinische und praktische Erfahrungen bei der Versorgung mit multifokalen Kontaktlinsen.

4 Beispiele aus der Praxis

Das Webinar gliedert sich in vier thematisch geordnete fundierte Fachbeiträge, für die CooperVision wieder namhafte Persönlichkeiten der Branche gewinnen konnte.

Prof. Phil Morgan, Direktor von Eurolens Research, fasst die aktuellen Entwicklungen bei der Versorgung und Anpassung mit multifokalen Kontaktlinsen zusammen und stellt wertvolle Aspekte für die Praxis heraus.

„Kontaktlinsen only“ heißt es im Beitrag von Augenoptiker Bjørn Gottenborg, der es gewagt hat, ein ausschließlich auf Kontaktlinsen spezialisiertes Fachgeschäft zu gründen. Er berichtet über seine Erfahrungen und den Wachstumserfolg durch Multifokalkontaktlinsen, die mittlerweile 50% der Anpassungen ausmachen.

Eine spanische Augenoptikerin gestattet den Blick in ihre Praxis und lässt die Webinar-Teilnehmenden bei der Anpassung multifokaler Kontaktlinsen in klinischer Umgebung dabei sein. Sensorische Dominanz, binokulare Refraktion und einfache 0,25 dpt Änderungen zur Optimierung der Anpassung sind dabei von besonderer Relevanz.

Und zu guter Letzt führt Craig McArthur, Optometrist und Mitinhaber eines Optikfachgeschäftes, durch zwei Fall-Beispiele und veranschaulicht die Vorteile einer proaktiven Herangehensweise bei der Anpassung von Multifokalkontaktlinsen.

Kostenlose Teilnahme, COE-Punkte winken

Alle Beiträge sind in Englisch und werden in der jeweiligen Landessprache untertitelt. Wer möchte, kann am Ende des Webinars die erworbenen Informationen über ein FAQ-Menü reflektieren und vertiefen.

Für das Webinar am 24. September werden zwei Zeitslots angeboten: von 13.00 – 14.00 Uhr oder von 19.00 bis 20.00 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Zur Anmeldung gelangen Interessierte über die CooperVision Learning Academy oder über den direkten Link. Für den erfolgreichen Abschluss aller vier Folgen der „Virtual Perspectives“ erhalten Teilnehmende zwei COE-Punkte.