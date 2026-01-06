|

Das GLASKLAR Makeover @ opti 2026

VonGlasklar
Bilder: Glasklar

Mehr als Service: die persönliche Handschrift in der Kundenbindung

Neben der bewährten Technik bieten die neuen Zerstäuber vor allem eines: mehr Auswahl mit über 500 möglichen Farbkombinationen. Die auf die Flaschen abgestimmten Zerstäuberfarben ermöglichen es, die Flaschen noch perfekter an das Corporate Design des Fachhändlers anzupassen. 

So wird jede GLASKLAR Flasche nicht nur zu einem nützlichen Pflegeprodukt zur Kundenbindung, sondern auch zu einem stilvollen und aufmerksamkeitsstarken Markenbotschafter, der täglich im Einsatz ist – Individualität als Erfolgsfaktor.

Technisch bleibt alles wie gewohnt verlässlich: der bewährte Sparkling-Effekt, höchste Qualität „made by us“ und nachhaltige Produktion mit 100 % Ökostrom.

Individualität ist bunt

Mit diesem Makeover beweist GLASKLAR, dass selbst kleine Details den Unterschied machen können: 
mehr Individualität, mehr Wiedererkennung und ein noch stärkeres Kundenerlebnis.

Premiere auf der opti: das neue Standkonzept

Zur opti 2026 präsentiert GLASKLAR die NEW COLLECTION erstmals im Rahmen eines komplett überarbeiteten Messeauftritts. Das neue Standkonzept setzt auf klare Linien und eine entspannte Atmosphäre – ideal, um die Vielfalt der neuen Farbwelt live zu erleben.

Besuchen Sie GLASKLAR an Stand C3.465 – das Team freut sich auf Ihren Besuch!

Ähnliche Beiträge

  • Optometrische Dienstleistungen

    Per Definition handelt es sich bei einer Dienstleistung um ein immaterielles Wirtschaftsgut, welches auf dem Markt angeboten wird und von Kunden nachgefragt werden kann. Uns Augenoptikern bieten sich viele Möglichkeiten, optometrische Dienstleistungen anzubieten und durchzuführen. In einer Zeit, in der Augenärzte in manchen Regionen Mangelware sind, ist die Nachfrage eigentlich eine sichere Sache. Trotzdem ist es bei Weitem nicht üblich, sich die Leistungen rund um eine Brille oder Kontaktlinse vergüten zu lassen. Warum ist das so?

  • Opti 2022: Anmeldungsstart für Aussteller

    Vom 14. bis 16. Januar 2022 findet die nächste Opti statt. Ein Statement der Veranstalter GHM gibt nun einen Vorgeschmack darauf, was die Augenoptik-Branche von der Fachmesse erwarten kann

  • Rodenstock: Ausgezeichnete Normungsarbeit in der Augenoptik

    Dr. Stephan Trumm, verantwortlich für Normungsarbeit im Bereich Optik und Geräte bei Rodenstock, wurde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) mit dem „Award of Excellence“ geehrt. Die Auszeichnung würdigt besondere Beiträge zur internationalen Normung.