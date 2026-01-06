Das GLASKLAR Makeover @ opti 2026

Bilder: Glasklar

Mehr als Service: die persönliche Handschrift in der Kundenbindung

Neben der bewährten Technik bieten die neuen Zerstäuber vor allem eines: mehr Auswahl mit über 500 möglichen Farbkombinationen. Die auf die Flaschen abgestimmten Zerstäuberfarben ermöglichen es, die Flaschen noch perfekter an das Corporate Design des Fachhändlers anzupassen.

So wird jede GLASKLAR Flasche nicht nur zu einem nützlichen Pflegeprodukt zur Kundenbindung, sondern auch zu einem stilvollen und aufmerksamkeitsstarken Markenbotschafter, der täglich im Einsatz ist – Individualität als Erfolgsfaktor.

Technisch bleibt alles wie gewohnt verlässlich: der bewährte Sparkling-Effekt, höchste Qualität „made by us“ und nachhaltige Produktion mit 100 % Ökostrom.

Individualität ist bunt

Mit diesem Makeover beweist GLASKLAR, dass selbst kleine Details den Unterschied machen können:

mehr Individualität, mehr Wiedererkennung und ein noch stärkeres Kundenerlebnis.

Premiere auf der opti: das neue Standkonzept

Zur opti 2026 präsentiert GLASKLAR die NEW COLLECTION erstmals im Rahmen eines komplett überarbeiteten Messeauftritts. Das neue Standkonzept setzt auf klare Linien und eine entspannte Atmosphäre – ideal, um die Vielfalt der neuen Farbwelt live zu erleben.

Besuchen Sie GLASKLAR an Stand C3.465 – das Team freut sich auf Ihren Besuch!