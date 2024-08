AOV NRW: Bootcamp für den Prüfungserfolg

Bild: drazenphoto/Envato.com

Neues Angebot für Auszubildende.

Sowohl Azubis als auch die Ausbildungsbetriebe haben ein großes Interesse, dass die Prüfung erfolgreich abgelegt wird und der Azubi mit dem Gesellenbrief voll in den Betrieb einsteigen kann.

Aus diesem Grunde arbeiten Betriebe, Schulen, der Augenoptiker- und Optometristenverband NRW (AOV NRW) mit seiner Überbetrieblichen Unterweisung und die jeweiligen Augenoptikerinnungen eng zusammen, damit möglichst viele Auszubildende einen erfolgreichen Abschluss als Geselle erwerben können. Auf Initiative des AOV NRW und der nordrhein-westfälischen Augenoptikerinnungen wurde vor diesem Hintergrund nun ein weiteres Angebot auf die Beine gestellt.

Durchgeführt von der AOS Augenoptiker Service GmbH, wird erstmals im Herbst diesen Jahres ein Intensivcamp zur Prüfungsvorbereitung angeboten. Auszubildende werden in einem einwöchigen Intensivkurs auf ihre Gesellenprüfung vorbereitet.

Die steigenden Durchfallquoten in der letzten Zeit zeigen, der Bedarf ist groß. „Es ist unsere Aufgabe als Innung alle Prüflinge zu befähigen, die Prüfung auch zu schaffen“, erklärt Ute Limberg, Geschäftsführerin AOV NRW.

Unter dem Motto „Jetzt die Prüfung schaffen“ richtet sich die Maßnahme in erster Linie an Wiederholer, die im ersten Anlauf die Prüfung nicht geschafft haben. Natürlich sind aber auch Auszubildende des 3. Lehrjahres willkommen, die bereits im Herbst die richtigen Weichen stellen wollen und an bereits bekannten Defiziten arbeiten möchten.

Im Vorfeld werden die individuellen Bedarfe der einzelnen Teilnehmer ermittelt, die dann an fünf Tagen aufgearbeitet werden – dies findet praktisch und theoretisch statt. Somit folgt der Kurs keinem festen Lehrplan. Einzig die Aufteilung in einen Theorie- und einen Praxisteil ist vorgegeben. Geschult wird in den Räumen des Berufsförderungswerkes Hamm.

„Für die Augenoptikerinnungen in NRW war es schon immer wichtig, den Berufsnachwuchs bestmöglich zu begleiten“, sagt Felix Mats Weber, Augenoptikermeister und seit Mai 2024 stellvertretender Lehrlingswart der Augenoptikerinnung Westfalen. Er selbst war Prüfungsbester, kennt seit er im Gesellenprüfungsausschuss tätig ist, aber auch viele Fälle, in denen es leider nicht so gut lief. „Ich selbst habe damals eine qualitativ fantastische Ausbildung machen dürfen und finde es wichtig, dass gerade in Zeiten der stetigen Akademisierung, die Ausbildung und gerade der handwerkliche Teil der Ausbildung in der Augenoptik nicht aus dem Fokus gerät. Da unsere Branche auch vom Fachkräftemangel betroffen ist, bleibt eine qualitativ gute Ausbildung unglaublich wichtig. Und jeder junge Mensch, der seinen Abschluss verpasst, fehlt im Markt. Deswegen sind Angebote wie das neue Intensivcamp so wichtig. In einer Woche werden hier mit praxiserfahrenen und didaktisch geschulten Experten die individuellen Lücken der Teilnehmer aufgearbeitet, damit am Ende alle in der Lage sind, ihre Prüfung zu bestehen.“

Der Intensivkurs Prüfungsvorbereitung findet erstmalig vom 28. Oktober bis 2. November 2024 (Montag bis Donnerstag und Samstag) im Berufsförderungswerk Hamm statt. Informationen und Buchung: https://www.aos-akademie.de/seminare/intensivcamp-pruefungsvorbereitung-herbst-2024.php