Bild: Silmo

Fachmesse zeigt Vielfalt der Augenoptik vom 26. bis 29. September

Ab morgen trifft sich die internationale Augenoptikbranche auf dem Messegelände Paris Nord Villepinte zur Silmo Paris 2025. Die Veranstaltung bringt an den vier Tagen vom vom 26.–29. September Hersteller, Marken und Fachleute aus über 40 Ländern zusammen. Neben Produktneuheiten bietet die Messe ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Ausstellungen und Innovationsplattformen.

Zu den Programmpunkten zählen unter anderem das Silmo Next-Areal mit Fokus auf Künstliche Intelligenz und Smart Eyewear sowie das Trend Forum, das kommende Stilrichtungen und Materialien präsentiert. Die Silmo Talks und die Silmo Academy bieten Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Branche.

CSR, Design und Handwerk in der Augenoptik im Fokus

Ein neuer Bereich widmet sich dem Thema Corporate Social Responsibility (CSR). Hier werden nachhaltige Konzepte und Initiativen vorgestellt. Auch handwerkliche Fertigung steht im Mittelpunkt: Französische Brillenmacher und die „Meilleurs Ouvriers de France“ zeigen ihr Können.

Zudem präsentieren die Museen von Oyonnax und Morez eine Ausstellung zur Geschichte des Brillendesigns. Die Messe bietet damit nicht nur aktuelle Trends, sondern auch einen Blick auf die Entwicklung der Branche.