Optiker Bode präsentiert die Keytrends 2025/2026

Geschäftsführer Carsten Bode. Fotos: Petersen Relations

Innovation trifft Style im Empire Riverside Hotel Hamburg

Mit einem eindrucksvollen Event im stilvollen Ambiente des Empire Riverside Hotels setzte Optiker Bode erneut Maßstäbe in der Welt der Augenoptik. Unter dem Motto „Innovation trifft Style“ präsentierte das Hamburger Familienunternehmen die Keytrends 2025/2026.

Mehr als 500 Gäste, darunter Kund:innen, Mitarbeitende und prominente Persönlichkeiten aus Mode, Fernsehen und Gesellschaft, folgten der Einladung zur exklusiven Hausmesse, die sich längst als Trendbarometer der Branche etabliert hat. Die Veranstaltung bot nicht nur einen Ausblick auf die Brillenmode von morgen, sondern auch ein inspirierendes Zusammenspiel aus Design, Digitalisierung und Individualität.

Im Mittelpunkt standen exklusive Modelle internationaler Top-Brands wie Dior, Saint Laurent, Tom Ford, Chanel, Céline und Gucci. Ergänzt wurde das Portfolio durch zukunftsweisende Innovationen wie KI-gestützte Brillen und smarte Hörbrillen, die den Alltag revolutionieren und neue Maßstäbe in Komfort und Funktionalität setzen.

Jorge Gonzalez zeigt seine Brillen-Kollektion

Ein besonderes Highlight war der Trendtalk am Nachmittag, moderiert von Frederike J. Gotthart, Marketingleiterin von Optiker Bode. Gemeinsam mit Sybille Bode, Geschäftsführerin, und Johanna Serraino, Einkaufsleiterin, sprach sie mit dem bekannten TV-Star und Modeexperten Jorge González über dessen Leidenschaft für Fashion und seine neue Eyewear-Kollektion. Die Kollektion, die ab Frühjahr 2026 exklusiv bei Optiker Bode erhältlich sein wird, steht ganz im Zeichen von Individualität und Ausdrucksstärke.

„Mode ist für mich Ausdruck der Persönlichkeit – und Brillen sind das wichtigste Accessoire“, erklärte Jorge González. „Mit meiner Kollektion möchte ich Menschen dazu inspirieren, mutiger und individueller zu sein, Spaß an Mode zu haben und ihren eigenen Stil selbst zu entdecken.“

Anzeige

„Jorge ist ein echtes Stil-Vorbild. Er steht für Individualität und einen Hauch Extravaganz, der unser Sortiment auf besondere Weise ergänzt“, sagte Sybille Bode. „Seine Kollektion erweitert unser breites Portfolio um einen spannenden, expressiven Akzent – wir freuen uns sehr, sie bald in unseren Optiker Bode Filialen präsentierenzu dürfen.“

Große Resonanz erfreut den Geschäftsführer

Auch Carsten Bode, Geschäftsführer von Optiker Bode, zeigte sich begeistert von der Resonanz: „Über 500 Gäste in dieser inspirierenden Atmosphäre – das zeigt, wie sehr unsere Kund:innen die Verbindung aus Mode, Technik und Persönlichkeit schätzen. Die Keytrends sind für uns mehr als nur ein Ausblick – sie sind ein Statement für die Zukunft von Optiker Bode.“

Ein innovatives Augen-Screening, durchgeführt in Kooperation mit dem Technologiepartner Ocumeda, ermöglichte den Gästen zudem einen Blick in die Zukunft der Diagnostik. Die moderne Lösung demonstrierte eindrucksvoll, wie digitale Tools den Optikeralltag vereinfachen können.

Mit den Keytrends 2025/2026 unterstreicht Optiker Bode einmal mehr seine Rolle als Innovationsführer in der Branche. Das Unternehmen zeigt, dass Brillen weit mehr sind als Sehhilfen – sie sind Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und Stilbewusstsein.

Weitere Informationen unter: www.optiker-bode.de