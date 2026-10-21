Das war der Tag der Optometrie

Stephan Hirschfeld, Vorsitzender VDCO, Beate Göpel, IVBS-Präsidentin und Kai Jaeger, ZVA-Präsident eröffnen den diesjährigen Tag der Optometrie in Berlin. Bild: ZVA/Peter Magner

Myopie-Management, binokulare Korrektionen und KI

Der Tag der Optometrie von IVBS, VDCO und ZVA fand in diesem Jahr am 11. Oktober in Berlin statt und bildete erneut den Abschluss der SICHT.KONTAKTE, die von Freitag bis Sonntag bis zu 600 Teilnehmer in die Hauptstadt lockte. Am Sonntag erwartete die Besucher ein vielseitiges Vortragsprogramm, das aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, innovative Versorgungsansätze und praxisrelevante Fragestellungen aus Augenoptik und Optometrie miteinander verband. Im Mittelpunkt standen unter anderem das Myopie-Management, Screening und Versorgung von Kinderaugen, moderne Intraokularlinsen sowie der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der optometrischen Praxis.

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Lennart Degen (links) und Nils Frohn präsentieren ihre Untersuchung zu den Auswirkungen MKH-basierter prismatischer Korrektionen auf visuelle Leistungsparameter. Bild: ZVA/Peter Magner

Fachlicher Austausch und neue Perspektiven für die Praxis

Der Tag der Optometrie bot neben fundierten wissenschaftlichen Vorträgen erneut Gelegenheit zum fachlichen Austausch zwischen Augenoptik, Optometrie und angrenzenden Disziplinen. Die Themen verdeutlichten, wie vielfältig sich die optometrische Versorgung weiterentwickelt – von der frühzeitigen Erkennung visueller Auffälligkeiten über individualisierte Korrektionsmöglichkeiten bis hin zu datenbasierten und KI-gestützten Verfahren. Zugleich unterstrich die Veranstaltung die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse und interdisziplinärer Zusammenarbeit für eine qualitätsorientierte Versorgung. Weitere Informationen zum Programm sind hier www.sichtkontakt.de zu finden.