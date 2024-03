DOG: Ausgewogene Ernährung stärkt Sehvermögen

Mitte Juli fand nach der Premiere in 2021 das zweite Augenscreening für Schulkinder im Rahmen des weltweiten „Sight for Kids“-Programms an der Carl-Benz-Schule in Marxzell statt. An den beiden Tagen wurden 101 Grundschulkinder gescreent, über die Hälfte wies Auffälligkeiten am Sehapparat auf.