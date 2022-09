Essilor: Start der Black Trydays

Zusätzliche Impulse für Brillenkäufe möchte Essilor teilnehmenden Partneroptikern mit der Black Trydas-Kampagne verschaffen. Bild: Essilor

Kampagne zur weltweit größten Rabattaktion

Der alljährlich Ende November stattfindende Black Friday zählt für den deutschen Einzelhandel zu einem der umsatzstärksten Tage und ist zu einer festen Größe in den Kalendern vieler Branchen geworden. Mittlerweile erstreckt sich der Aktionszeitraum von „Black Friday“, „Cyber Monday“ und „Black Week“ über mehrere Tage, in denen Konsumenten besonders „Schnäppchen-affin“ sind und eine höhere Kaufbereitschaft haben. Laut Essilor generiert der Handel in Deutschland allein am Wochenende des Black Friday rund 5 Mrd. € Netto-Umsatz; besonders bemerkenswert für Augenoptiker sei dabei, dass die Nachfrage nach Produkten im Wert von über 500 € um 75% wächst.

Positive Erfahrungswerte

In den vergangenen zwei Jahren habe Essilor die „Black Trydays“ gemeinsam mit Partneroptikern entwickelt und mit durchschlagendem Erfolg getestet. „Die teilnehmenden Augenoptiker konnten ihren Umsatz um durchschnittlich 27% steigern“, so Alexander Mohr, Geschäftsführer Essilor GmbH. „In der Spitze sogar um über 40%.“ Die Kampagne zählt damit für das Unternehmen zu den wichtigsten saisonalen Höhepunkten des Jahres.

Anzeige

Mit einem Kommunikations-Paket, das klassische Werbung als auch individualisierbare Kommunikations- und PoS-Materialien sowie Online-Werbemittel umfasst, sollen starke Impulse für Brillenkäufe geschaffen werden. Augenoptiker können dabei ihr Aktions-Angebot individuell rabattieren.

Die Black Trydays finden vom 21. November bis zum 3. Dezember statt. Interessierte Augenoptiker können sich noch bis zum 15.10.2022 zur Teilnahme anmelden.