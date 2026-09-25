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EssilorLuxottica: Audio-KI-Brille ohne Kamera kommt

VonRedaktion
Weibliches Model trägt Ray-Ban-Meta-Smart Glasses von EssilorLuxottica
Bild: EssilorLuxottica

Mehr Datenschutz und neue Gesundheitsfunktionen im Meta-Portfolio

EssilorLuxottica und Meta haben auf der Entwicklerkonferenz Meta Connect mehrere Neuerungen für ihre Smart Glasses vorgestellt. Dabei ist auch eine neue Audio-Variante ohne integrierte Kamera. Darüber hinaus kündigten die Partner neue KI-Funktionen, Hörunterstützung und den Start der Vorbestellungen für weitere Modelle in Deutschland an.

Die neue Audio-Brille verzichtet auf eine Kamera und richtet sich an Anwender, die KI- und Audiofunktionen nutzen möchten, ohne Bildaufnahmen zu ermöglichen. Die Modelle sollen in zwei Fassungsformen erhältlich sein und mit einer Vielzahl optischer Korrektionswerte kompatibel sein.

Dritte Generation mit längerer Laufzeit

Auch die dritte Generation der gemeinsam entwickelten „KI-Brillen“ wurde gezeigt. Zu den angekündigten Neuerungen zählen ein überarbeitetes Design, eine längere Akkulaufzeit und zusätzliche Modellvarianten.

Dreier Brillenreihung Ray-Ban-Meta-Smart Glasses von EssilorLuxottica
Nach Unternehmensangaben soll das Portfolio bis Ende des Jahres auf mehr als 100 KI-Brillenmodelle anwachsen. Bild: EssilorLuxottica

Erweitert werden soll das Angebot zudem um einen speziellen „Private Modus“, der die Verarbeitung von KI-Funktionen unter stärkerer Berücksichtigung des Datenschutzes ermöglichen soll. Hinzu kommen neue Gesundheitsfunktionen, darunter eine Hörverstärkungsoption für Erwachsene mit leichtem bis mittlerem Hörverlust.

Vorbestellungen nun auch in Deutschland

Neben den Produktneuheiten treiben EssilorLuxottica und Meta die internationale Verfügbarkeit ihrer KI-Brillen voran. Die Meta Display kann ab sofort auch in Deutschland vorbestellt werden. Zudem ist eine Ausweitung des Angebots auf weitere Märkte geplant.

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