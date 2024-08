EssilorLuxottica: Innovation Days 2024

Roger Federer. Bild: Oliver Peoples

Event tourt nach Düsseldorf, Berlin und München

Vom 09. September bis 08. Oktober geht EssilorLuxottica wieder mit den Innovation Days auf große Tour. In diesem Jahr stehen mit Düsseldorf, Berlin und München gleich drei angesagte Locations auf dem Programm! Dort präsentiert EssilorLuxottica dem augenoptischen Fachhandel seine neuesten Produkte; u.a. brandneue Kollektionen von Ray-Ban, Chanel, Oliver Peoples und Swarovski.

Der erste Termin und gleichzeitig der Premieren-Event von Transitions Gen S in der DACH-Region findet am 11. September in der Classic Remise in Düsseldorf statt – 120 Augenoptiker können exklusiv die spektakuläre Genius Show erleben und dort die neueste Generation selbsttönender Transitions Gläser testen.

Am 17. September geht es mit den EssilorLuxottica Einkaufstagen in Berlin weiter. Zu den Highlights zählen hier neben der Transitions Genius Show die Oliver Peoples Cocktail Night mit Ray-Ban Dancefloor am 20. September und der Besuch des international renommierten Laver Cup Tennisturniers am 21. September. In dem intensiven Team-Wettbewerb treten die besten Tennisspieler Europas gegen die Elite des Rests der Welt an, angeführt von den legendären Kapitänen Björn Borg und John McEnroe. Hierfür hält EssilorLuxottica ein exklusives Kartenkontigent bereit. Am Center Court wird erstmal die exklusive Oliver Peoples Roger Federer präsentiert.

Anzeige

Der krönende Abschluss der diesjährigen Innovation Days-Tour findet vom 23. September bis 2. Oktober in München statt. Auch hier können die Teilnehmer sich mit allen Neuheiten vertraut machen, exklusiv Einkäufe tätigen und sich auf inspirierende Gespräche mit den Brand Managern und dem Sales Team von EssilorLuxottica freuen.

Alle Termine auf einen Blick

Exklusive Herbstveranstaltungen für Fachhandelspartner von EssilorLuxottica:

11.09.2024 ab 16 Uhr, Düsseldorf: INNOVATION DAY + Shopping Day

17.-19.09.2024, Berlin: Shopping Days

20.09.2024 ab 14:30 Uhr: Transitions GENIUS SHOW mit Oliver Peoples Cocktail Night

21.09.2024: Oliver Peoples Laver Cup

23.09.-02.10.2024: München/Grasbrunn: EssilorLuxottica Days

Zu allen Veranstaltungen lädt EssilorLuxottica exklusiv ein. Interessierte sprechen Ihren Außendienstrepräsentanten von EssilorLuxottica an. Anmeldungen erbeten bis zum 13.08.2024.