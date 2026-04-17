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EssilorLuxottica: Musikerin Jennie trägt jetzt Ray-Ban

VonRedaktion
Die südkoreanische Künstlerin Jennie trägt Ra-Ban-Brillen als neue globale Markenbotschafterin.
Ray-Ban ernennt die südkoreanische Künstlerin Jennie zur globalen Markenbotschafterin. Bilder: EssilorLuxottica

Neue Markenbotschafterin ernannt

Die EssilorLuxottica-Marke Ray-Ban stellt eine neue internationale Zusammenarbeit vor: Die südkoreanische Künstlerin Jennie, bekannt als Sängerin, Rapperin und Mitglied der Girlgroup Blackpink, übernimmt die Rolle der globalen Markenbotschafterin. 

Diese Partnerschaft markiert erstmals eine gemeinsame kreative Plattform für Ray-Ban und Ray-Ban Meta. Im Mittelpunkt steht eine weltweite Kampagne, die zeitlosen Stil mit digitaler Funktionalität verbinden und damit auch für Augenoptiker neue Impulse im Spannungsfeld von Mode und Technologie setzen soll.

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Im Zuge der Kampagne rückt insbesondere die Weiterentwicklung der Ray-Ban Meta Blayzer Optics in den Fokus. Optimierte Bügel, flexible Komfortelemente und anpassbare Nasenpads sollen dem wachsenden Anspruch an ganztägige Tragbarkeit Rechnung tragen und im Beratungsgespräch zielbringend eingesetzt werden.

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