EssilorLuxottica: Nächster Vorstoß in Japan

Übernahme des Augenoptikerkette Washin abgeschlossen

Luxottica Japan, Teil von EssilorLuxottica, hat die Übernahme von Washin Optical Co. abgeschlossen, einem japanischen Einzelhandelsunternehmen, das etwa 70 Direktgeschäfte im „Land der untergehenden Sonne“ betreibt.

Washin wurde 1951 von Toru Negishi gegründet und eröffnete sein erstes Geschäft in Urawa, Saitama. Gegenwärtig befinden sich die Washin-Geschäfte hauptsächlich in der Kanto-Region, mit den Flaggschiffen in einigen der prominentesten Geschäftsbezirken, wie Ginza und Shinjuku in Tokio.

Die Übernahme von Washin soll nun den Weg für weitere Investitionen in Japan ebnen und EssilorLuxottica einen besseren Einblick in die zugrunde liegende Dynamik und zukünftige Entwicklung des japanischen Brilleneinzelhandels verschaffen. Sie werde auch als Plattform dienen, um die Einzelhandelspräsenz der Gruppe in Japan Land weiter zu erhöhen, hieß es von Seiten des Brillenkonzerns.

Francesco Milleri, Vorsitzender und CEO von EssilorLuxottica, kommentierte: „Wenn wir Japan betrachten, sehen wir eine lange Strecke vor uns, die Potenzial für Wachstum und Expansion bietet – das macht es für uns strategisch. Washin ist ein Unternehmen, das unsere Werte, unsere Liebe zu Schönheit und höchster Qualität teilt, und sie werden unser bestehendes Netzwerk sehr gut ergänzen.“