EssilorLuxottica: Positives Fazit zum EUHA-Auftritt

EssilorLuxottica präsentierte auf der EUHA 2026 neue Lösungen für das Hören und Sehen. Fotos: EssilorLuxottica

Besucher informieren sich über neue Lösungen für Hören und Sehen

Der Auftritt von EssilorLuxottica auf dem 70. Internationalen Hörakustiker-Kongress (EUHA) mit Fachausstellung in Hannover ist nach Unternehmensangaben auf großes Interesse gestoßen. Vom 14. bis 16. Oktober nutzten zahlreiche Besucher aus Augenoptik und Hörakustik die Gelegenheit, sich über neue Lösungen an der Schnittstelle beider Fachbereiche zu informieren.

EssilorLuxottica setzte dabei auf Produktdemonstrationen und den Austausch mit dem Fachpublikum. Besonderes Augenmerk galt der Hörbrille Nuance Audio Plus, die in Hannover erstmals einem größeren Kreis von Augenoptikern und Hörakustikern vorgestellt wurde. Besucher konnten die Lösung, bei der die Hörtechnik direkt in die Brillenfassung integriert ist, vor Ort testen und sich über mögliche Einsatzbereiche beraten lassen.

Präsentiert wurde die zweite Generation des Systems für Menschen mit leichtem bis mittlerem Hörverlust, die eine verbesserte Audioleistung, eine längere Akkulaufzeit sowie zusätzliche Fassungsvarianten bietet. Darüber hinaus lassen sich in Verbindung mit einem iPhone auch Telefonfunktionen über die Brille steuern.

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Neue Schnittstellen zwischen Augenoptik und Hörakustik

Neben den Produktvorführungen standen laut EssilorLuxottica vor allem Gespräche über die Zusammenarbeit von Augenoptikern und Hörakustikern im Fokus. Die Resonanz auf der EUHA habe gezeigt, dass integrierte Lösungen für das Sehen und Hören im Fachhandel zunehmend auf Interesse stoßen.

Entsprechend wurden auf der Messe verschiedene Anwendungs- und Vermarktungsmöglichkeiten für beide Berufsgruppen diskutiert.