Anzeige
Menicon (Banner)
|

Evex: Marketingservices gehen an Loyalty Lab

VonRedaktion
Tablet auf einem Besprechungstisch zeigt eine Grafik zu einer Marketingstrategie. Im Hintergrund arbeiten Personen an Unterlagen und Bildschirmen in einer Büroumgebung zusammen.
Evex-Kunden werden bei Marketingservices künftig vom Anbieter Loyalty Lab betreut. Symbolbild: Tirachard/Envato

Neuaufteilung zwischen Software und Marketing

Ab 1. September werden die bisherigen Marketingservices der Evex Group vom Marketing-Unternehmen Loyalty Lab weitergeführt. Die Leistungen waren zuletzt unter Evex Marketing und zuvor als Euronet Marketing Services bekannt.

Die Neuorganisation sieht vor, dass sich Evex künftig stärker auf Softwarelösungen für Augenoptik und Hörakustik konzentriert, während Loyalty Lab Marketing- und Kundenbindungsleistungen übernimmt.

Bereits seit 2012 arbeiten Euronet Software und das Kerpener Unternehmen Loyalty Lab bei Marketing- und Kundenbindungsprojekten zusammen. Viele der bisherigen Angebote entstanden aus dieser Kooperation.

Anzeige
Hecht (Banner)

Was sich für bestehende Kunden ändert

Nach Angaben der Unternehmen bleiben die bisherigen Ansprechpartner aus Beratung, Marketing, Grafik und Vertrieb erhalten. Laufende Projekte und geplante Maßnahmen sollen ohne Unterbrechung fortgeführt werden.

Auch die Anbindung an die Branchensoftware bleibt laut Evex bestehen. Kunden- und Verkaufsdaten aus Amparex, Euronet und Ipro sollen weiterhin für Marketingmaßnahmen genutzt werden.

Ähnliche Beiträge

  • Carl Zeiss Meditec: Geschäftszahlen veröffentlicht

    Dr. Markus Weber, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: „Wie in der Prognosekorrektur im Juni bereits angekündigt, können wir mit dem Verlauf des dritten Quartals 2023/24 nicht zufrieden sein.“

  • Mister Spex: Aus für Logistikstandort Berlin-Spandau

    Mister Spex plant die Schließung seines Logistikstandorts Berlin-Spandau zum Jahresende 2026. Logistik und Produktion werden an externe Partner übertragen. Von dem Schritt sind nach Unternehmensangaben rund 125 Mitarbeiter betroffen.

  • EGS-Optik: Strategische Allianz mit Cecop

    EGS-Optik ist eine strategische Allianz mit Cecop, der weltweit führenden globalen Einkaufsgruppe in der optischen Industrie, eingegangen und stärkt damit sein Leistungsversprechen am Markt.

  • Optiswiss: Brillengläser für Maskenträger

    Beschlagene Brillengläser waren schon immer ein Ärgernis, ob beim Kochen oder in der kalten Jahreszeit. Optiswiss präsentiert dafür nun sein neues Antibeschlag-System FogFreeUV.

  • Marcolin: Brillen mit Münchner Luxusmarke MCM

    Marcolin hat mit dem 1976 in München gegründeten Luxusmodehaus MCM einen neuen Partner gefunden. Der Brillenkonzern und das deutsche Unternehmen gaben die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung für Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen bekannt.

  • Das Lieferkettengesetz

    Derzeit machen sich viele Unternehmen Gedanken über das neue Lieferkettengesetz, das seit Beginn dieses Jahres in Kraft getreten ist. Was hat es mit den neuen Vorschriften auf sich? Wen betreffen die Regelungen? Wir wollen ein wenig Licht in das Dunkel des neuen Gesetzes bringen.