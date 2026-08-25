Evex: Marketingservices gehen an Loyalty Lab

Evex-Kunden werden bei Marketingservices künftig vom Anbieter Loyalty Lab betreut. Symbolbild: Tirachard/Envato

Neuaufteilung zwischen Software und Marketing

Ab 1. September werden die bisherigen Marketingservices der Evex Group vom Marketing-Unternehmen Loyalty Lab weitergeführt. Die Leistungen waren zuletzt unter Evex Marketing und zuvor als Euronet Marketing Services bekannt.

Die Neuorganisation sieht vor, dass sich Evex künftig stärker auf Softwarelösungen für Augenoptik und Hörakustik konzentriert, während Loyalty Lab Marketing- und Kundenbindungsleistungen übernimmt.

Bereits seit 2012 arbeiten Euronet Software und das Kerpener Unternehmen Loyalty Lab bei Marketing- und Kundenbindungsprojekten zusammen. Viele der bisherigen Angebote entstanden aus dieser Kooperation.

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Was sich für bestehende Kunden ändert

Nach Angaben der Unternehmen bleiben die bisherigen Ansprechpartner aus Beratung, Marketing, Grafik und Vertrieb erhalten. Laufende Projekte und geplante Maßnahmen sollen ohne Unterbrechung fortgeführt werden.

Auch die Anbindung an die Branchensoftware bleibt laut Evex bestehen. Kunden- und Verkaufsdaten aus Amparex, Euronet und Ipro sollen weiterhin für Marketingmaßnahmen genutzt werden.