Farbrausch

Nicht nur weil der Frühling um die Ecke schaut: Ein bisschen Farbe ist gut für uns! Und auf den folgenden Seiten gibt es eine ganze Menge davon. Wie jedes Jahr wurden auch die Pantonefarben für die Mode im Frühling 2024 auf den Fashion Weeks in London und New York vorgestellt. Sie bieten eine breite Palette von Farben, die von lebendigen Tönen bis hin zu zeitlosen Klassikern reichen. Die Top-Trendfarben hören unter anderen auf Namen wie Horizon Blue, Strong Blue, Bistro Green, Spicy Mustard, und Burnished Lilac. Ergänzt werden diese durch zeitlose Nuancen wie Brilliant White und Deep Well.

Well, well, diese Farbauswahl signalisiert auf jeden Fall eine Hinwendung zu einer optimistischeren Lebenshaltung, wobei jede Farbe darauf ausgerichtet ist, Individualität auszudrücken und eine freudige Atmosphäre für die kommende Saison zu verströmen.