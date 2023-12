SAFILO präsentiert die Neuheiten für 2024 auf der Opti

Vom 12. bis 14. Januar 2024 freut sich Safilo, alle Besuchenden der Opti München in Halle C3 am Stand 411 zu begrüßen. Seien Sie gespannt auf 250 m2 voller Produktneuheiten der Eigenmarken Carrera und Polaroid sowie u.a. der Lizenzpartner Carolina Herrera, Eyewear by David Beckham, Hugo Boss, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger und Safilo’s neuestem „Juwel“: die italienische High Fashion Brand ETRO.

Neue Lizenzpartnerschaft mit ETRO ab 2024

Nachdem auf den Mailänder Modenschauen bereits eine kleine Preview der ersten Modelle von ETRO Eyewear in Kooperation mit Safilo präsentiert wurde, freut sich Safilo nun die volle Kollektion auf der Opti 2024 zu zeigen.

Die supermodernen Geometrien und charakteristischen Details der neuen Modelle feiern die Geschichte einer Exzellenz, die sich in perfekter Balance zwischen Tradition und Innovation befindet. Die neuen Sonnenbrillen kombinieren Oversize-Fassungen in kühner Architektur mit geometrischen Bügeln, die das emblematische Pegasus-Detail aus Metall tragen, ein Symbol für Freiheit, Energie und Kreativität, welches die Faszination des antiken Mythos in eine moderne Stilwelt überträgt. Pünktlich zur Opti werden die Brillen ab Januar 2024 erhältlich sein.

CARRERAs erste Damenkollektion Stylisch und markant: Die neue Brillenkollektion für Damen bringt modische und ikonische Sonnenbrillen und Korrekturgestelle in raffinierten Formen, die stets die Persönlichkeit der Trägerin unterstreichen. Ob kantige Sonnenbrille mit moderner, rahmenloser Fassung aus Metall oder modische Korrekturgestelle in voluminösen, facettierten Cateye-Design, CARRERA bietet ab 2024 ein breites & vielfältiges Angebot für selbstbewusste Frauen, die ein Statement setzen wollen.

Polaroid Eyewear – einzigartig & original polarisiert Die einzigartigen und original polarisierten Gläser von POLAROID werden in einer perfekten Kombination aus Stil, Neuheit und Erschwinglichkeit für jeden Geschmack und jedes Alter präsentiert. Das Angebot wird ergänzt durch eine Vielfalt an Formen, Farben und Materialien. Darunter auch eine exklusive Kollektion in lebhaften Farbstellungen für Kinder, die dank ihres leichten Designs und Fassungen aus Injektions-Gummi höchsten Komfort und Flexibilität bieten.

Maskulin & Pur Die Lizenzmarken BOSS, Eyewear by David Beckham und Tommy Hilfiger komplettieren zudem Safilos Angebot an maskulinen Modellen. Neben sportiven Designs bieten die Brands weitere Sonnenbrillen und Korrekturgestelle, in minimalistischen sowie kühnen, voluminösen Designs mit edlen Details, die für eine ausdrucksstarke, trendige Ausstrahlung der Träger sorgen.