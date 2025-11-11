Fielmann: Konzern bestätigt Prognose für 2025

Bild: Pascal Bruns

Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen

Die Fielmann-Gruppe hat ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal sowie die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen auf rund 1,842 Milliarden €, was einem Plus von 9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf etwa 434 Millionen €, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 23,6% auf Gruppenebene entspricht. In Europa lag die Marge bei 24,8%. Besonders deutlich fiel das Wachstum in Polen (+14%) und Spanien (+8%) aus. In den USA stieg der Umsatz nach der Integration von Shopko Optical um 69%. Die dortige EBITDA-Marge verdoppelte sich nahezu auf 13,9%.

„Vision 2025“ wird übertroffen

Im dritten Quartal 2025 erzielte die Fielmann-Gruppe einen Umsatz von 618 Millionen € (+3% gegenüber Q3/2024). Das bereinigte EBITDA lag bei 145 Millionen €, was einer stabilen Marge von 23,4% entspricht. Wechselkursbereinigt betrug das Umsatzwachstum in Europa und den USA jeweils 4%.

Laut Vorstand wird die unternehmensinterne Zielsetzung „Vision 2025“ voraussichtlich übertroffen. CEO Marc Fielmann betonte, dass trotz globaler Herausforderungen wie Pandemie und geopolitischer Krisen die gesetzten Ziele erreicht und teilweise übertroffen werden. Der Auslandsumsatz soll bis Jahresende knapp 1 Milliarde € betragen.