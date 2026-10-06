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Glasklar: Umzug an neuen Standort nimmt Form an

VonRedaktion
Fassade des bisherigen Glasklar-Firmengebäudes zeigt entferntes Unternehmenslogo
Sichtbares Zeichen für den bevorstehenden Wechsel: Das Unternehmenslogo wurde vom bisherigen Gebäude entfernt und für die Installation am neuen Standort vorbereitet. Foto: Glasklar

Produktion, Lager und Büro künftig unter einem Dach

Bei Glasklar stehen die Zeichen auf Veränderung: Die Oliver Bartsch GmbH verlagert ihren Standort und bereitet den Bezug eines neuen Firmengebäudes in Troisdorf bei Köln vor. Dort sollen künftig Produktion, Lager und Verwaltung zusammengeführt werden. Der operative Start am neuen Standort ist für November vorgesehen. Im Oktober sind noch Umbauarbeiten geplant.

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Bislang sind die verschiedenen Bereiche des für individuelle Brillenreinigungsprodukte und Kundenbindungskonzepte bekannten Unternehmens auf mehrere Standorte verteilt. Mit dem Umzug schafft Glasklar zusätzliche Kapazitäten für die weitere Entwicklung. Nach eigenen Angaben entstehen größere Flächen für Produktion und Büro sowie Raum für neue Maschinen und Produkte.

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