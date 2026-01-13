VSP Vision: Nicola Zotta führt Marchon und Marcolin zusammen

VSP Vision ernennt Nicola Zotta zum Präsidenten für Eyewear und Managing Director von Marchon und Marcolin. Nach der Übernahme von Marcolin soll Zotta die Integration beider Marken leiten. Die Vorgänger Fabrizio Curci (Marcolin) und Thomas Burkhardt (Marchon) bleiben als Berater. Foto: VSP Vision

In neu geschaffener Führungsrolle

VSP Vision hat Nicola Zotta zum Präsidenten für den Bereich Eyewear und zum Managing Director der Marken Marchon und Marcolin ernannt. Die Entscheidung folgt auf die Übernahme von Marcolin durch VSP Vision im Dezember 2025. Zotta soll die Integration beider Brillenhersteller leiten.

Laut VSP Vision wird Zotta direkt an CEO Michael Guyette berichten. Guyette erklärte, Zotta bringe internationale Erfahrung und Branchenkenntnis mit und sei geeignet, die nächste Phase des Eyewear-Geschäfts zu gestalten.

Wechsel an der Spitze und Integration der zwei Brillenhersteller

Zotta kehrt zu VSP Vision zurück, nachdem er zuletzt CEO der Artsana Group war. Von 2016 bis 2022 leitete er Marchon und war zuvor in leitenden Positionen bei Safilo tätig. „Es ist mir eine Ehre, zwei wirklich erstklassige Brillenhersteller zu leiten, deren gebündelte Stärken ein außergewöhnliches Portfolio an Luxus-, Lifestyle- und Performance-Marken schaffen“, sagte Zotta. „Durch die Vereinigung unserer sich ergänzenden Fachkenntnisse und Stärken sind wir gut positioniert, um weiterhin Brillen von höchster Designqualität und Qualität anzubieten.“

Zotta tritt die Nachfolge von Fabrizio Curci an, der seit 2020 CEO und General Manager von Marcolin war und nun in beratender Funktion den Übergang begleiten soll. Guyette betonte, Curci habe das Wachstum von Marcolin durch Portfolioerweiterungen und Effizienzsteigerungen vorangetrieben.

Thomas Burkhardt, seit 2022 Präsident von Marchon, hat sich ebenfalls entschieden, von seiner Position zurückzutreten und weiterhin als Berater von Nicola Zotta tätig zu sein, wobei er sich auf die Integration der jeweiligen Markenportfolios von Marcolin und Marchon konzentrieren wird.